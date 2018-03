WEEKBOEK: Het is de inhoud die telt

Door de technologische ontwikkelingen veranderen de krachtsverhoudingen in de televisieindustrie. Inhoud krijgt een almaar groter gewicht. Het is de drijfveer achter de overname door de kabelmaatschappij Telenet van de tvstations VIER, VIJF en ZES.

Even terugspoelen. De introductie van de videorecorder op de consumentenmarkt in de jaren 80 zette enkele veranderingen in de audiovisuele sector in gang. Het was het schuchtere begin van uitgesteld tv-kijken, want programma’s konden voortaan worden opgenomen en op een later moment bekeken. Het bood de consument ook de mogelijkheid te genieten van films en series die niet op een tv-kanaal werden uitgezonden, maar beschikbaar waren op videocassettes. Dat deed een hele video-industrie ontstaan en nieuwe spelers grepen hun kansen.

Superclub

Zoals in België Maurits De Prins, die met Superclub een grote keten van videoverhuurzaken uitbouwde. Philips, de fabrikant van videorecorders, begreep dat er meer toegevoegde waarde en winst te rapen was met inhoud en de distributie daarvan dan met het fabriceren van toestellen. Het liet zijn oog vallen op Superclub, dat intussen ook al enkele stappen in de richting van het maken van inhoud had gedaan en ambitieuze plannen koesterde voor de bouw van een grote filmstudio in Limburg - met geld van de Kempense Steenkoolmijnen. Superclub ging uiteindelijk begin jaren 90 in een financiële schandaalsfeer ten onder. Sony, een concurrent van Philips, had geen interesse in de distributie, wel in inhoud, en nam in 1989 de Amerikaanse filmstudio Columbia Pictures over. En Sony transformeerde zich gaandeweg van een elektronicaproducent tot een mediagroep. De Japanners hadden het begrepen: het is vooral de inhoud die telt. Dat is ook de drijfveer achter de volledige overname deze week door de kabelmaatschappij Telenet van De Vijver Media, de groep die de tv-stations VIER, VIJF en ZES overkoepelt, en het productiehuis Woestijnvis.

Er waren de voorbije decennia nog veel andere veranderingen in de televisiewereld: de introductie van de cd, de oprichting van commerciële tv-stations, de komst van betaaltelevisie en van digitale televisie later, de opmars van online kijken en daarop geënt het aanbod van streamingdiensten zoals Netflix en Prime Video van de e-commercegigant Amazon, die ook op die kar is gesprongen. In al die veranderingen blijft één zaak overeind: de inhoud wordt almaar belangrijker.

Reclame

In 1989 ging VTM van start als eerste commerciële tv-station in Vlaanderen. Het moest zijn inkomsten niet uit abonnementsgelden of uit een riante overheidstoelage halen, maar uit de verkoop van reclame. Om reclame te werven moest de zender veel kijkers bekoren. En dat gebeurde met programma’s. Met inhoud. Daarmee werd de concurrentie met de vroegere monopolist VRT aangegaan. Inhoud bestaat in veel schakeringen, de kwaliteitsgraad is afhankelijk van het subjectieve oordeel van de kijker.

Door De Vijver Media volledig over te nemen doet Telenet een verdere stap in zijn transformatie van kabeldistributeur naar een heuse mediaspeler. Omdat het toegang krijgt tot inhoud: populaire tv-programma’s als ‘De Mol’, ‘De Slimste Mens’ en andere. Dat biedt Telenet ook de mogelijkheid zijn inhoud uit te spelen op meerdere platformen: in zijn betaalpakket Play Sports of Play More, en later nog een keer op VIER of VIJF.

In de televisiewereld zijn er grosso modo drie types speler: de makers van inhoud (productiehuizen, de rechtenhouders van sport- en andere evenementen), de verpakkers van die inhoud (de tv-stations, de betaalzenders) en de distributeurs (de kabel-, satelliet- en telecommaatschappijen). Volgens een rapport van de Boston Consulting Group ging in 2014 36 procent van de toegevoegde waarde in de tv-industrie naar de makers van de inhoud en 34 procent naar de tv-stations. De pure distributeurs moesten genoegen nemen met het kleinste deel van de koek.

De consultant voorspelt in zijn rapport dat het aandeel van de makers van inhoud nog zal toenemen en dat de distributeurs nog meer onder druk zullen komen. In Frankrijk was er deze week een relletje tussen de commerciële zender TF1 en Canal+. Als Canal+ in zijn te betalen satellietaanbod TF1 wil behouden, eist de commerciële zender daarvoor een jaarvergoeding van 20 miljoen euro. Vroeger moesten commerciële zenders doorgaans betalen om in het aanbod te worden opgenomen, nu is het omgekeerd. Het zegt iets over de wijzigende machtsverhoudingen.

Tv-stations en de makers van inhoud hebben tegenwoordig andere kanalen - internet! - om tot bij de kijker te geraken, zonder dat ze de infrastructuur van de traditionele distributiemaatschappijen nodig hebben. Het model van Netflix en Prime Video van Amazon is daarop gebouwd. De distributeurs hebben nog één belangrijke troef: ze brengen orde in de chaos van het gigantische aanbod. Wat veel kijkers wel op prijs stellen.

Ook de gewone tv-stations die op een breed publiek mikken, lijken geen grote toekomst meer te hebben. Jongeren kiezen online waarnaar ze kijken, ze willen niet afhankelijk zijn van wat tv-stations hen voorschotelen en ze haten het als programma’s voor reclameboodschappen onderbroken worden. Boeiende series worden in één keer geconsumeerd. Bingewatchen heet dat. Waarom zou je een week wachten op de volgende aflevering van een serie?

Spanning opbouwen

Sommige tv-stations slagen er toch nog in de kijkers aan zich te binden. Dat doen ze met programma’s die de volgende dag op het werk, in de sportclub, in de krantenkolommen of op de sociale media worden becommentarieerd, die een competitie-element bevatten of waarin de spanning van episode tot episode wordt opgebouwd, genre ‘De Mol’, ‘The Voice van Vlaanderen’, ‘Belgium’s Got Talent’ of ‘Temptation Island’. Een programma als ‘Blind Getrouwd’, waarin onbekenden met elkaar in het huwelijksbootje stappen, haalt in Vlaanderen bijna 1,3 miljoen kijkers.

Tegelijk vervagen de grenzen tussen de drie categorieën. Een distributeur als Telenet maakt zelf ook inhoud en koopt een tv-station. Netflix, als verpakker van inhoud, produceert ook tv-series. En hoewel het voor een stuk concurrenten zijn, nemen sommige kabelmaatschappijen Netflix op in hun digitale aanbod. Of kabelmaatschappijen proberen andere kanalen op te zetten naast de kabel, zoals Telenet doet met Yelo-tv. Daarmee kan je het Telenet-aanbod bekijken op tablet of smartphone. In de VS heeft de telecomgroep AT&T een principeakkoord voor de overname van de mediagroep Time Warner. Al moet de deal nog groen licht krijgen van de concurrentieautoriteiten.