Waalse Nethys verkoopt perspoot aan La Libre-moeder

Nethys lanceerde in februari de procedure voor de verkoop van zijn mediatitels. Dat was een gevolg van een politieke beslissing na de schandalengolf die de Waalse intercommunale Publifin (herdoopt in Enodia) en haar operationele dochter Nethys teisterde. De operatie moest normaal voor eind juni afgerond zijn. Drie onderdelen van de mediapoot stonden in de etalage: Editions de l'Avenir (L'Avenir, le Journal des Enfants), L'Avenir Advertising (het gratis huis-aan-huisblad Proximag) en L'Avenir Hebdo (Moustique/Télépocket).