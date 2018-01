Waalse maker van ‘trage camera' I-Movix is failliet

I-Movix uit Bergen, dat technologie maakt om tv-beelden extreem te vertragen, is failliet verklaard. Het bedrijf verloor klanten en vind geen nieuwe financiering meer.

I-Movix, in 2005 opgericht door Laurent Renard, ontwikkelde een camerasysteem om tv-beelden extreem vertraagd weer te geven, met een ‘frame rate’ die kan gaan tot 10.000 beelden per seconde in hoge definitie. Ter vergelijking: een klassieke tv-uitzending bevat 25 beelden (frames) per seconde.

Schermvullende weergave Laurent Renard, de oprichter van I-Movix ©Emy Elleboog

De technologie is vooral interessant om tijdens live uitzendingen van sportwedstrijden bepaalde passages in detail te kunnen analyseren (bijvoorbeeld om uit te maken of een bal over de lijn ging, of er een fout gemaakt werd,…).

I-Movix integreerde die technologie in zijn camera’s, in tegenstelling tot het Luikse bedrijf EVS , dat met productieservers werkt. De technologie van I-Movix werd onder meer gebruikt op de Olympische Spelen van Beijing in 2008.