Walen verkopen Zuid-Franse kranten aan Xavier Niel

De uittocht van de Belgen zat er al een tijdje aan te komen en is nu helemaal rond, meldde de Waalse krant La Meuse vrijdag. Het gaat om een belang van 34 procent in Nice-Matin en van 11 procent in La Provence/Corse-Matin.

De koper is Xavier Niel, in Frankrijk vooral bekend als de oprichter van de telecomprijsbreker Iliad, die het populaire merk Free op de markt brengt. Niel is ook eigenaar van de groep Le Monde, die de gelijknamige Franse kwaliteitskrant uitgeeft. Voor het belang in Nice-Matin zou Nethys ongeveer 21 miljoen euro vangen.