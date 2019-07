Wasbar-duo verkoopt pr-bureau

Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde - de bedenkers van de wassalonketen Wasbar en het winkelconcept Chez Claire (beide zijn ondertussen verkocht) - brengen hun communicatiebureau Ambassy onder bij Media Mania. Dat veranderde onlangs zijn naam in MMBSY en is een onderdeel van Duval Union.

De twee blijven wel aan boord als consultant en gaan ook verder als ‘De Jongens’, het consultancybureau dat ze in 2015 oprichtten . Daarmee helpen ze bedrijven in de retail- en de reissector met hun marketingstrategie. Sinds kort begeleidt het duo ook start-ups.

Het duo ontpopte zich de voorbije jaren tot gewiekste oprichters en dealmakers. 'Als we een paar deals kunnen doen zoals Wasbar, zijn we goed bezig', zeiden ze drie jaar geleden in een gesprek met De Tijd.