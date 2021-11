Washington ziet nieuwe uitgeefreus niet zitten

Penguin Random House, een onderdeel van de Duitse reus Bertelsmann, kondigde vorig jaar de overname aan van sectorgenoot Simon & Schuster. Dat is een onderdeel van ViacomCBS. Het prijskaartje: 2,18 miljard dollar. De prijs om een groter marktaandeel te verwerven op de Amerikaanse markt. Door de transactie zou de marktleider de nummer vier op de Amerikaanse markt opslorpen en zou de 'Big Five' uit de uitgeefsector teruggebracht worden tot een viertal: Penguin, HarperCollins, Macmillan en Hachette.

Maar de deal gaat moglijk niet door. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trok dinsdag naar de rechtbank om de combinatie van de twee bedrijven aan te vechten. 'Als de grootste uitgever ter wereld een van zijn belangrijkste rivalen mag overnemen, zal hem dat een ongekende controle geven over de sector', stelt de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland.

Penguin en Simon & Schuster gingen onmiddellijk in de tegenaanval. Volgens de twee uitgeefreuzen is hun deal 'in het voordeel van de consument, van de auteurs van en van de boekenverkopers'.