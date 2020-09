‘We beseffen dat het beter moet, en het zal beter worden’

Eleven Sports is zich bewust van de technische mankementen in de uitzendingen van het Belgisch voetbal. ‘Het zijn klassieke kinderziektes’, reageren enkele clubs gelaten.

De voetbalclub Charleroi heeft een droomstart gemaakt. De Zebra’s staan na vier speeldagen met het maximum van de punten bovenaan in de Jupiler League. Bij Eleven Sports daarentegen, de sportzender die alle eerste- en tweedeklassewedstrijden uitzendt, ging de competitiestart de mist in.

Het liep begin augustus al meteen fout bij de openingswedstrijd tussen kampioen Club Brugge en Charleroi. De uitzending via het internet haperde meermaals. Het beterde niet toen Brugge op de tweede speeldag Eupen vlot over de knie legde, maar online drie van de vier doelpunten niet te zien waren. Erg omdat de kampioen zijn 24.000 abonnees tot eind dit jaar de matchen van blauw-zwart gratis laat kijken via de Eleven-website.

Een deel van de kijkers is niet tevreden over de kwaliteit van de beelden in de live-uitzendingen. Fabrice Gansbeke Woordvoerder van Proximus

Ook op de uitzendingen op televisie, via onder meer Telenet en Proximus, kwam kritiek. ‘Een deel van de kijkers is niet tevreden over de kwaliteit van de beelden in de live-uitzendingen’, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. Idem bij Telenet, waar sommige klanten al aftellen naar 2025, wanneer het contract van Eleven afloopt. De sportzender troefde in de veiling van de voetbalrechten begin dit jaar Telenet en Proximus af met een bod van 100 miljoen euro per seizoen.

Sommige kijkers maken zich ook druk over de omkadering van de wedstrijden. In tegenstelling tot de voorbije seizoenen - toen Telenet en Proximus voor de omkadering zorgden - wordt minder lang uitgeweid over doelpogingen en discutabele fases.

Dat is een bewuste keuze, stelt Jan Mosselmans, hoofd content en productie bij Eleven. Uit enquêtes van de sportzender blijkt dat kijkers, in eerste instantie de jongeren, ‘minder geleuter en meer weetjes over het voetbal’ willen. Eleven vult dat in met statistieken en het dynamisch switchen tussen de studio op het veld, de presentatoren in de tribune en een mobiele journalist in het stadion. ‘Maar zonder de beleving in het stadion komt die dynamiek niet tot haar recht.’

Mosselmans zegt oren te hebben naar de vraag voor meer analyse. ‘We nemen dat mee, op termijn zetten we een analist bij in de studio.’ Ook aan de technische problemen - met onder andere de draadloze micro’s - wordt hard gewerkt. ‘We beseffen dat het beter moet, en het zal beter worden. Dit mag geen maanden duren.’

Problemen zijn normaal in de aanloopperiode van zo’n groot project. Enkele eersteklasseclubs