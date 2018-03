WeChat heeft wereldwijd miljard gebruikers

Het sociale medium is razend populair in China, maar wordt daarbuiten met de nodige argwaan bekeken.

WeChat, het sociaal medium dat je gerust ‘het Chinese Facebook’ kan noemen, heeft wereldwijd de kaap van 1 miljard maandelijks actieve gebruikers overschreden. Het platform wordt niet alleen gebruikt om met anderen te communiceren, maar ook om spullen te kopen of spelletjes te spelen.

Het netwerk is in handen van Tencent, met een marktwaarde van 540 miljard dollar China’s grootste internetconglomeraat. Daarmee scoort het ook beter dan Facebook, dat 513 miljard dollar waard is.

Grenzen aan de groei

Wat opmerkelijk is aan de groei van WeChat, is dat bijna de helft van de gebruikers uit China komt en dat de andere helft vooral Chinezen zijn die in het buitenland wonen. Dat is anders bij Facebook (2,1 miljard gebruikers), WhatsApp (1,5 miljard) en Twitter (330 miljoen), die wereldwijd actief zijn.