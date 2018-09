Webbureau Intracto koopt bedrijf Hinssen & co

Intracto lijft zijn sectorgenoot Snackbytes in, een bedrijf met onder meer de Vlaamse techgoeroe Peter Hinssen als aandeelhouder. Het prijskaartje van de deal is niet bekend.

Snackbytes werd 3,5 jaar geleden opgericht door vier ondernemers: Steven Van Belleghem, Peter Hinssen, Kurt Tuypens en Sam Berteloot. Het bedrijf ging van start in de start-upincubator Start It @KBC. Berteloot is er CEO.

Het metier van Snackbytes? Bedrijven (en hun merken) positioneren op sociale media via filmpjes, blogs, grafieken en animaties. Bij de klanten van de start-up zitten onder meer Biocartis, Quick-Step, Balta of nog MediaMarkt. In 2017 boekte Snackbytes een brutomarge van bijna 1 miljoen euro en een bedrijfswinst van 0,25 miljoen euro. Snackbytes blijft na de overname in Antwerpen en onder zijn eigen naam verder werken.

Digitaal

Intracto is in dezelfde sector als Snackbytes actief, maar is in de hele keten actief. Het bepaalt samen met klanten digitale strategieën en voert ze uit, zowel op creatief, technisch als op marketingvlak. Intracto stelt dat de overname van Snackbytes nog meer expertise aan boord brengt op het vlak van video, copywriting, illustratie en creatie. Dankzij de overname groeit het 'content-team' van 15 naar 40 experts met uiteenlopende specialiteiten. In totaal telt het bedrijf 200 medewerkers.

Intracto is enkele keren groter dan Snackbytes en een van de omvangrijkere Belgische spelers. Bij de klanten van het webbureau zitten onder meer Brussels Airport, Kinepolis, Primagaz, Kom op Tegen Kanker, Volvo en AkzoNobel. Het bedrijf is in handen van zijn twee oprichters: Pieter Janssens (CEO) en Tom Van Mierlo.

Intracto realiseerde vorig jaar een omzet van 20 miljoen euro en een brutobedrijfswinst van 4,1 miljoen. De onderneming heeft kantoren in Herentals, Antwerpen en 's-Hertogenbosch. Voor dit jaar rekent Intracto op 22 miljoen euro omzet. Snackbytes is de tweede overname van Intracto op korte tijd. Eind vorig jaar nam het zijn Nederlandse sectorgenoot Have A Nice Day over.