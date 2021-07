Wereldwijde storing treft halve internet

Door een wereldwijde storing was een reeks grote websites donderdagavond een uur onbereikbaar. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.

De problemen, die van half zes tot iets voor zeven duurden, situeerden zich bij de Amerikaanse netwerkleverancier Akamai. Dat is een 'content delivery network' dat het mogelijk maakt om content - zoals websites, afbeeldingen en video - te laden. Vorige maand kreeg de concurrerende cloudaanbieder Fastly te maken met een gelijkaardig incident. Toen waren grote websites meer dan een uur niet beschikbaar.

Akamai kan de vinger nog niet leggen op de oorzaak. 'We hebben een oplossing geïmplementeerd en op basis van de huidige waarnemingen worden onze diensten hervat. We blijven de situatie volgen om er zeker van te zijn dat de impact volledig weggewerkt is', klinkt het.