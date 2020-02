WhatsApp door de grens van 2 miljard gebruikers

Wereldwijd gebruiken voor het eerst meer dan 2 miljard mensen WhatsApp. Daarmee is het sociaal medium een van de populairste ter wereld.

Zowat een kwart van de wereldbevolking gebruikt WhatsApp. Dat maakte de chatapp woensdag bekend. 'We zijn nederig en vereerd dat we die mijlpaal bereiken', schrijft WhatsApp op zijn blog. In de blogpost legt het de nadruk op het groeiende belang van de bescherming van de gegevens van zijn gebruikers.