'Wij laten bedrijven hun eigen 'Netflix' maken'

Sinds de stroom aan klassieke bedrijfsevents is opgedroogd, boorde het Antwerpse audiovisuele bedrijf Blue Moon met het streamen van online events vanuit opnamestudio's een nieuwe inkomstenbron aan.

De voorbije drie jaar tekende het Antwerpse audiovisuele bedrijf Blue Moon, gespecialiseerd in de technische ondersteuning van bedrijfsevents (licht, klank, maar ook decors en videowerk) een sterke groei op. 'We zijn met 50 procent gegroeid, zowel qua omzet als qua aantal medewerkers', zeggen de zaakvoerders Mathieu D'Hondt en Gregory Buytaert.

Vorig jaar draaide Blue Moon 3,7 miljoen euro omzet en bestierde het 26-koppige team 1.300 projecten, van kleine events tot congressen voor 3.000 mensen in binnen- en buitenland. Maar na de lockdown van maart regende het annulaties en viel de omzet in april jaar op jaar zelfs met 80 procent terug. 'Uiteraard was dat drastisch, maar achteraf gezien was er ook een positieve kant aan. De coronacrisis verplichtte ons heel snel actie te ondernemen en met een nieuw businessmodel op de proppen te komen', aldus D'Hondt en Buytaert.

De twee beslisten in de lege expohal van het congrescentrum Ter Elst, een vaste klant in Edegem, in april en mei vijf streaming- en opnamestudio's te bouwen die bedrijven kunnen gebruiken om hun boodschappen digitaal te verspreiden. 'Tot voor de coronacrisis vroegen klanten ons een fysiek event ook digitaal te capteren voor een handvol mensen thuis. In deze tijden beseften we dat die focus helemaal anders moest.'

Met succes, want in juni ontvingen D'Hondt en Buytaert al meteen een tiental bedrijven voor online events in de kant-en-klare decors in Edegem, waaronder ABN Amro Private Banking. 'Wij vergelijken het een beetje met televisie maken voor bedrijven, die sowieso steeds meer zoeken naar kwalitatieve online videocontent en bij ons debatten kunnen organiseren aan tafel, in een sofa of aan een bar. Ze kunnen zo hun digitaal archief verrijken en een beetje hun eigen Netflix samenstellen.'

'Een mengvorm is ook mogelijk. Afhankelijk van de richtlijnen kunnen we een 10- à 50-tal mensen fysiek toelaten in onze studio's, maar de focus ligt volledig op de klanten en werknemers die het event vanop een afstand volgen.'

Dankzij die extra inkomstenbron kon Blue Moon de omzetval beperken tot 40 procent. 'Zonder die online events keken we tegen een daling van 70 procent aan. September zit qua inkomsten al min of meer op hetzelfde niveau als vorig jaar. Tussen nu en december staan een 50-tal online events op de planning. Om de vraag de baas te kunnen en volume te creëren, hebben we ondertussen ook studio's geopend in Silo Brussels en zijn we er aan het bouwen in Flanders Expo in Gent.'