‘Willy' is nieuwe radiozender voor rockende dertigplussers

DPG Media, het moederbedrijf boven mediamerken zoals Het Laatste Nieuws en VTM, houdt een gloednieuwe digitale radiozender boven de doopvont. Willy mikt op 35- tot 50-jarigen, die van stevige rock of classics houden.

Willy wordt het ‘kleinere digitale broertje’ van de radiozenders Qmusic en Joe, die zowel via de FM-band als via de digitale weg te beluisteren zijn. Het was geen optie de nieuwe zender ook via de FM-band te programmeren, alle frequenties zijn daar al verdeeld.

De nieuwe zender moet de thuishaven zijn voor ‘echte muziekliefhebbers’. De slagzin van de radiozender wordt ‘Music Matters’. De mediagroep belooft dat op de zender bands zoals The Kinks, Jimi Hendrix, Talking Heads, Pixies, Triggerfinger, Arcade Fire en Balthazar hun plek zullen krijgen.

Studio Brussel

Met die selectie lijkt DPG Media de aanval te openen op het luisterpubliek van Studio Brussel. An Caers, directeur radio, is daar niet zo stellig over. ‘Uit gesprekken met luisteraars leerden we gewoon dat 35- tot 50-jarigen met een voorliefde voor rock zich niet meer terugvinden in een bepaalde zender.’

Niemand pakt die iets oudere en vaak ook mannelijke doelgroep vast. Wij bedienen die nu niet op Qmusic en Joe. En Studio Brussel doet dat misschien ook niet. An Caers Directeur Radio DPG Media

Het is een doelgroep die zijn weg kent op muziekstreamingdiensten zoals Spotify, maar toch de gidsfunctie van een zender mist, claimt Caers. ‘Niemand pakt die iets oudere en vaak ook mannelijke doelgroep vast. Wij bedienen die nu niet op Qmusic en Joe. En Studio Brussel doet dat misschien ook niet.’

De zender zal te beluisteren zijn via alle mogelijke digitale kanalen: zowel via de digitale etherradio DAB+, de website willy.radio als via het universele luisterplatform Radioplayer, opgericht door de BBC. Slechts 3 procent van de Belgen luistert via DAB+, maar de functie is binnen anderhalf jaar verplicht in alle auto’s.

Extra ambitie

1 op 5 Online kan een radiozender één op de vijf Vlamingen bereiken.

Met Willy zegt DPG Media te willen tonen dat het een ‘audiobedrijf’ is. ‘Het is niet omdat alle FM-frequenties verdeeld zijn, dat we geen extra ambities hebben.’ Al is het bedrijf wel realistisch over het initiële bereik. ‘4,4 miljoen Vlamingen luisteren elke dag naar de FM-band. Via digitale kanalen kan je maar 1,2 miljoen Vlamingen, of één op de vijf, bereiken.’