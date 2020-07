Wim Verhoeven wordt hoofdredacteur Trends

De 51-jarige Verhoeven heeft bijna zijn volledige carrière in de media doorgebracht, vooral bij De Persgroep, dat nu is herdoopt in DPG Media. Verhoeven, die licentiaat Economische Wetenschappen (UGent) is en een Europese master Law & Economics haalde, begon zijn loopbaan op de regionale redactie van Het Laatste Nieuws. Al snel klom hij op de hiërarchische ladder. Hij maakte deel uit van de hoofdredactie van De Nieuwe Gazet, de Antwerpse zusterkrant van Het Laatste Nieuws. Begin 2012 werd hij hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws en hln.be, een job die hij tot het najaar van 2016 uitoefende.