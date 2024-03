Winstgevendheid Mediahuis staat opnieuw onder druk

De Vlaamse mediagroep Mediahuis ziet haar operationeel resultaat voor het tweede jaar op rij licht dalen. Netto was er in 2023 wel iets meer winst en ook de omzet steeg.

Mediahuis is, gemeten naar omzet, de belangrijkste Belgische mediagroep na DPG Media. De uitgever van kranten als De Standaard en het Nieuwsblad is buiten België actief in Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Luxemburg. Samen waren de activiteiten, onder meer kranten, radio, tv en websites, in 2023 goed voor een omzet van 1,23 miljard euro. Dat is een lichte stijging in vergelijking met de 1,22 miljard van het jaar ervoor. Het aantal abonnees van de nieuwsmedia daalde wel met 1 procent, maar digitaal was er een toename.

Het concern kon de lichte omzetgroei wel niet vertalen in meer operationele winst. Het operationeel resultaat kalfde in 2023 opnieuw lichtjes af, van 156 miljoen naar 153 miljoen euro, blijkt uit het vrijdag gepubliceerde jaarverslag van Mediahuis. Het is de tweede daling op rij, weliswaar na een uitzonderlijk sterk 2021. Mediahuis wijt de druk op de winst aan 'moeilijke marktomstandigheden', zoals een lastig jaar op de advertentiemarkt en hogere onkosten.

Nettowinst

Daar staat tegenover dat de nettogroepswinst vorig jaar belandde op 72 miljoen euro, tegenover 65 miljoen het jaar ervoor. Het betere resultaat is vooral het gevolg van substantieel lagere reorganisatiekosten in vergelijking met het jaar voordien, wel deels gecompenseerd door hogere financieringskosten door de sterk gestegen marktrente. De voornaamste reorganisatiekosten in 2023 slaan op de sluiting van de drukkerij in Aken.

72 miljoen nettowinst Mediahuis boekte in 2023 een nettowinst van 72 miljoen euro.

Mediahuis voelde de hogere rente vorig jaar sterker omdat de schulden verder toenamen. Maar met 89 miljoen euro blijft de nettoschuldenlast beperkt tot een schuldgraad van 0,45 (afgezet tegen de brutobedrijfswinst of ebitda). Mediahuis wijst erop de balans en de financiële ruimte te hebben om verder te groeien. In 2021 was de groep nog schuldenvrij.