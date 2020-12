Witte en Gouden Gids verschijnen niet meer op papier

Het tijdperk van het telefoonboek op papier loopt ten einde. 2020 was het laatste jaar waarin het marketingbedrijf FCR Media de Witte en de Gouden gids nog in gedrukte vorm uitgeeft.

De kans is klein dat iemand van jonger dan 40 de lijvige boekwerken ooit in handen heeft gehad. Maar nu is ook officieel de hakbijl gevallen voor de Witte en Gouden Gids, de telefoonboeken waarin sinds 1969 alle telefoonnummers van bedrijven en particulieren op te zoeken waren. Dit jaar werden nog 720.000 exemplaren van de gidsen gedrukt op de persen van Mohn Media, een Duitse drukkerij uit de Bertelsmann-groep.

In de hoogdagen, in de jaren tachtig en negentig, werden 4,5 miljoen exemplaren gedrukt. En vijf jaar geleden nog altijd 2,2 miljoen. Dat is opvallend omdat de onlineversies goudengids.be en wittegids.be al sinds 1999 bestaan. 'We waren al langer van plan een punt achter te zetten achter de gedrukte edities', zegt Maja Van der Borst, de communicatieverantwoordelijke van FCR Media. 'We merkten dat alleen oudere mensen ze nog gebruikten.'

Google

De adverteerders op papier brachten FCR Media vorig jaar nog 2 miljoen van zijn 40 miljoen euro omzet op. Daar hield het 1 miljoen euro brutowinst aan over. 'We gaan proberen die omzet en winst zo veel mogelijk te vrijwaren door papieradverteerders te verleiden met onze onlineversies', zegt Van der Borst. Net als bij Google betalen adverteerders meer naargelang ze hoger willen staan in de lijst met zoekresultaten in een bepaalde categorie. Elk jaar worden op de twee sites 4 miljoen opzoekingen gedaan.

Door de afschaffing ziet FCR Media België 1 miljoen euro aan kosten wegvallen voor druk, papier en distributie. 'Bovendien kunnen we digitale klanten extra diensten verkopen, zoals search engine optimization (SEO, een geheel van technieken om een bepaalde zoekterm hoger in de resultaten te krijgen, red.) en de bouw van websites en webshops.' FCR Media werkt daarvoor als premium partner samen met Google.

Litouwen

FCR Media België maakt deel uit van een grotere internationale groep, die in handen is van het Litouwse investeringsfonds Balt Capital. In België is het bedrijf een relatief grote speler in digitale marketing. Het biedt vanuit een centrale databank van bedrijven onder meer de digitale dienst Netsync aan, waardoor de gegevens van bedrijven en handelaars (openingsuren, adres, website...) op allerlei onlineplatformen (Google, Waze, websites van lokale besturen...) juist vermeld worden.