YouTube lanceert TikTok-kloon in België

Het videoplatform YouTube brengt YouTube Shorts uit in België en meerdere andere landen. Shorts is een directe concurrent van TikTok.

Korte smartphonefilmpjes van hooguit 15 seconden waarin grappen worden uitgehaald, truukjes worden vertoond en dansjes worden gedaan, dat is het concept van Shorts in een notendop. Als die omschrijving u aan de populaire TikTok-app doet denken, dan is YouTube in zijn opzet geslaagd. Met Shorts hoopt het videobedrijf de opmars van TikTok te stuiten en de doelgroep van vooral jongere gebruikers aan zich te binden.

Een selectie Short-filmpjes was in ons land al langer te bekijken in de YouTube-app, maar nu kunnen Belgen ook zelf zo’n filmpjes maken. ‘De bètaversie van Shorts zal vanaf woensdag 14 juli voor iedereen beschikbaar zijn in België en in meer dan 100 landen’, laat het bedrijf weten.

Wie met de dienst aan de slag wilt, heeft verschillendfe extra functies ter beschikking, zoals de ‘multisegmentcamera’ om meerdere filmpjes samen te voegen, of de optie om te filmen met muziek en de snelheid aan te passen. Je kan onder meer ook tekst toevoegen en kleurenfilters gebruiken. Om rechtenvrij muziek te kunnen gebruiken sloot YouTube (een zusterbedrijf van Google) deals met meerdere muziekbedrijven.

Wie met zijn filmpje een hit scoort, kan daar ook iets aan verdienen. YouTube richtte een speciaal YouTube Shorts Fund op, dat dit jaar en volgend jaar zo’n 85 miljoen euro zal verdelen. Uiteraard is dat maar een fractie van wat YouTube zelf verdient aan de reclame die de succesfilmpjes opleveren.