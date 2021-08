Zakenblad Forbes trekt via achterpoortje naar de beurs

Het bekende Amerikaanse zakenmagazine Forbes trekt naar de beurs van New York via een fusie met een blancochequebedrijf (spac).

Forbes Global Media Holdings, de uitgever van Forbes, maakte zijn beursplannen donderdag bekend. Het bedrijf gaat fuseren met Magnum Opus Acquisition, een lege beursschelp met als enige doel een bestaand bedrijf een beursnotering te bezorgen. Via de beurs hopen de overnemers 630 miljoen dollar (536 miljoen euro) op te halen. Nog eens 400 miljoen dollar (340 miljoen euro) wordt aangebracht door private investeerders. Forbes zal noteren op de beurs van New York.

Forbes heeft via zijn papieren magazine, maar vooral ook via zijn website, een bereik van ongeveer 150 miljoen mensen wereldwijd. Het is een van de 50 meest bezochte websites in de wereld. Het merk brengt lokale edities op de markt in 76 landen.