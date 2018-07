Zakenzender Kanaal Z verliest ankervrouw

Schermgezicht Véronique Goossens gaat weg bij Kanaal Z. Het vertrek komt op een woelig moment voor de zakenzender, die een moeilijke interne reorganisatie doormaakt.

Goossens werkte sinds 2006 bij Kanaal Z, een onderdeel van de Roeselaarse mediagroep Roularta. Ze was het bekendste anker van het dagelijkse journaal en ze presenteerde ook het interviewformat Z-Talk. Goossens begon haar journalistieke carrière in 1995 bij de regionale televisie. Daarna werkte ze voor Radio 1, VT4 (de voorloper van Vier) en het productiehuis Jok Foe.

‘Ik werk bijna 15 jaar bij Kanaal Z en ik heb officieel nog 19 jaar te gaan tot mijn pensioen. Op zo’n moment zoek je wel eens een andere uitdaging’, zegt Goossens in een telefonische reactie. Ze ruilt de zender midden september voor een nieuwe job buiten de journalistiek, maar ze wil nog niet kwijt wat die precies inhoudt. ‘Het zal wel een functie zijn waarin ik nog zichtbaar ben.’ Ze beklemtoont dat haar vertrek losstaat van de reorganisatie en de besparingen die de jongste dagen tot onrust hebben geleid bij Kanaal Z.

De redactie van de zender huisde sinds 2009 in het gebouw van Medialaan (VTM) en kon een beroep doen op de technische faciliteiten van de commerciële omroep. Een verhuis drong zich echter op nadat Roularta vorig jaar zijn belang van 50 procent in Medialaan verkocht had aan De Persgroep.

Besparingen

De zakenzender werd daarop ondergebracht bij de facilitaire partner Videohouse in Vilvoorde. In een adem werd de Vlaamse redactie opnieuw samengevoegd met de redactie van de Franstalige tegenhanger Canal Z, die in de Roularta-gebouwen in Evere zat. Kris Vera werd benoemd tot algemeen hoofdredacteur.

Tegelijk werd een vertrokken journalist niet vervangen, waardoor de zender nog over vijf Nederlandstalige en vier Franstalige journalisten beschikt. Er werd ook bespaard op het eigen technisch personeel (cameramensen en monteurs), waarbij Videohouse de gaten moet vullen.

Dat de besparingen samenvallen met een verhuis die op zich al heel wat technische problemen met zich meebracht, zette op de redactie kwaad bloed. Na bemiddeling door tijdschriftenuitgever Jos Grobben kwamen er toch enkele tegemoetkomingen, waardoor mogelijke acties bij de zender voorlopig lijken afgewend. Grobben geeft toe dat Kanaal Z het al jaren met weinig middelen moet doen, maar maakt zich sterk dat het in het nieuwe systeem haalbaar is om twee journaals (Nederlands- en Franstalig) per dag te maken.

Twintig jaar

Kanaal Z viert volgend jaar zijn twintigste verjaardag, maar het is een publiek geheim dat de zender nooit structureel rendabel werd. Belgian Business Television, de vennootschap die de zender exploiteert, had eind 2016 een overgedragen verlies van 14,7 miljoen euro in de boeken staan.