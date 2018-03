Zuckerberg bereid te getuigen voor Congres

Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft zich in een interview met CNN geëxcuseerd voor het misbruiken van 50 miljoen gebruikersgegevens. Hij is bereid meer uitleg te geven aan de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

De CEO van Facebook is er verder niet tegen als de overheid zijn bedrijf gaat onderwerpen aan nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van meer transparantie rond digitale advertenties, zoals die ook voor televisie gelden.

Dit zei Zuckerberg woensdagavond in een interview met CNN. Eerder op de dag had hij al een verklaring uitgestuurd, waarin hij onder andere zes maatregelen aankondigde om de privacy van gebruikers van Facebook beter te waarborgen. Het was voor het eerst dat Zuckerberg sprak nadat zaterdag de berichten naar buiten kwamen over de diefstal van data, die vervolgens zijn aangewend ten behoeve van de verkiezingscampagne van toen nog presidentskandidaat Donald Trump.

Beurskoers herstelt iets

Op de beurs sloot Facebook woensdag 1,5 procent hoger, na bij elkaar 10 procent te hebben verloren op maandag en dinsdag. Beurstoezichthouder SEC maakte woensdag nabeurs bekend dat Zuckerberg ook maandag en dinsdag grote plukken aandelen heeft verkocht, in totaal meer dan 300.000. Afgelopen donderdag en vrijdag deed hij al bijna een half miljoen stukken van de hand, vlak voor het dataschandaal naar buiten kwam. Zuckerberg wil in 18 maanden 6 miljard dollar vrijmaken met de verkoop van aandelen, om weg te geven aan goede doelen.

Tegen CNN zei Zuckerberg dat zijn bedrijf duizenden apps tegen het licht gaat houden. Op het platform van Facebook zijn apps toegelaten zodat gebruikers gemakkelijk even kunnen kijken wat voor weer het bijvoorbeeld wordt. In 2013 haalde een onderzoeks-app de gegevens van 50 miljoen onwetende gebruikers naar binnen en deelde deze gegevens later met Cambridge Analytica. Dat bedrijf steunde vervolgens de campagne van Trump, met behulp van deze gegevens.

'Bad actors'

Schermvullende weergave Sheryl Sandberg, operationeel directeur bij Facebook. ©AFP

Zuckerberg vertelde verder bij CNN dat zijn mensen druk bezig zijn 'bad actors' te ontmaskeren in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor het Congres, op 8 november. In 2016 glipten er tijdens de campagnes nog tienduizenden Russische advertenties door het net van Facebook. Zuckerberg verwees in het verband van het tegenhouden van 'bad actors' ook naar verkiezingen dit jaar in bijvoorbeeld Brazilië en India.

Het bestuur van Facebook staat achter Zuckerberg en operationeel directeur Sheryl Sandberg, ondanks het feit dat ze de getroffen gebruikers jaren niet op de hoogte hebben gesteld en ook nu vrij laat zijn met zijn met openlijke verklaringen.

#DeleteFacebook