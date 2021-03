Zwakke reclamecijfers trekken RTL Belgium onderuit

Net zoals alle andere Belgische mediagroepen had RTL Belgium - bekend van de commerciële zender RTL-TVI - zwaar te lijden onder de reclameval in het pandemiejaar.

De teneur bij mediagroepen na het rondje jaarresultaten is onderhand duidelijk: bedrijven en adverteerders hielden de vinger op de knip, en vooral dan in de eerste lockdown. Dat terwijl lezers en kijkers wel massaal toestroomden. Ook bij RTL Belgium, het bedrijf boven de leidende Franstalige commerciële zender RTL-TVI, was dat het geval. Het filiaal van mediagroep RTL kende een erg zwak jaar.

De omzet van RTL Belgium boerde met 14,1 procent achteruit, van 185 naar 159 miljoen euro. Ook de aangepaste brutobedrijfswinst maakte een val, onder druk van de lagere tv- en radio-reclameomzet, van 36 naar 16 miljoen euro. RTL Belgium stond naar eigen zeggen wel sterk qua marktaandeel, al schuift het daar zelf enkel de cijfers naar voren in de voor commerciële mediabedrijven interessante doelgroep van 18- tot 54-jarigen. In de sector staan die leeftijdscategorieën gekend als mensen die binnen een gezin beslissen over de aankoop van een product.

Volledige dochter

Alle tv-zenders van RTL Belgium haalden een gecombineerd marktaandeel van 36,1 procent bij die groep, tegenover 34,5 procent in 2019. Het vlaggenschip - RTL-TVI - blijft marktleider en krikte zijn marktaandeel nog op, van 25,3 naar 27,1 procent. De zender schrijft dat zelf deels toe aan de interesse van het publiek in 'betrouwbare informatie rond de coronacrisis'. Het avondlijke nieuwsprogramma RTL Info 19h haalde een gemiddeld bereik in de commerciële doelgroep van 43,3 procent, tegenover 39,2 procent een jaar eerder.