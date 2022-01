Franse cookies leveren Google en Facebook miljoenenboetes op

De twee platformen hebben drie maanden de tijd om zich in orde te stellen. Anders zullen ze elk dwangsommen van 100.000 euro per dag vertraging moeten betalen. Google heeft in een reactie al laten weten dat het zijn praktijken zal aanpassen.

De boete voor Google is een record voor het bedrijf in Frankrijk. In december 2020 kreeg de internetreus al een boete van 100 miljoen euro van CNIL. Die had ook al te maken met het niet respecteren van de regels rond cookies.