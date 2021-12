Het Laatste Nieuws zet chef voetbal aan de deur

In de nasleep van nieuwe onthullingen uit de mond van de voetbalmakelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic beëindigt de krant Het Laatste Nieuws de samenwerking met zijn chef voetbal Stephan Keygnaert.

Met een boek en een veelbekeken Pano-interview over wanpraktijken in het Belgische voetbal veroorzaakt de makelaar en spijtoptant Veljkovic al een paar dagen hoogspanning in het Belgische voetbal. Daarbij liggen niet alleen bestuurders en trainers onder vuur, het boek van Veljkovic bevatte ook een opvallende passage over HLN-sportjournalist Stephan Keygnaert.

De chef voetbal van de krant van DPG Media zou volgens Veljkovic jarenlang een innige band hebben onderhouden met de makelaar, waarbij de twee elkaar pleziertjes deden. In ruil voor primeurs over transfers zou Keygnaert bijvoorbeeld gunstige quoteringen geven aan bevriende spelers of scheidsrechters.

En volgens Veljkovic zou Keygnaert in ruil voor het aanprijzen van een speler die later getransfereerd werd zelfs een commissie hebben geëist. Ook zou Veljkovic hem cadeautjes hebben gegeven, zoals schoenen en een broeksriem.

Volste vertrouwen

Keygnaert ontkende aan de speurders stellig dat hij ooit cash heeft ontvangen, maar erkende wel dat hij ooit cadeaus had gekregen, bleek uit transcripties die de krant De Standaard vorige week kon inkijken.

Terwijl DPG Media vorige week nog reageerde door te zeggen dat Keygnaert geen strafrechtelijke feiten heeft gepleegd en dat het 'het volste vertrouwen behoudt' in afwachting van het verloop van het gerechtelijk onderzoek, wordt nu een bocht genomen. 'We hebben samen besloten dat het beter is de samenwerking stop te zetten', zo werd het personeel van HLN maandagavond ingelicht.

Daarbij werd aangehaald dat 'er een duidelijke deontologische lijn is overschreden', en dat het daarom 'beter is dat onze wegen scheiden'.

‘Journalistieke integriteit en geloofwaardigheid zijn voor Het Laatste Nieuws en alle redacties binnen News City het hoogste goed’, klinkt het bij Nicholas Lataire, journalistiek directeur bij News City, de koepel waar ook HLN onder valt. ‘Als toonaangevende en grootste nieuwsmedium hebben we een journalistieke voorbeeldfunctie en die rol willen we ten volle opnemen ten opzichte van onze vele lezers.'