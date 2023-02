Ooit was het al geprobeerd, maar nu zet de VRT door. De openbare omroep verving twee weken geleden de provinciale uitzendingen van ‘Start je dag’ door de nationale ochtendshow ‘Goeiemorgen morgen’ op Radio 2. En de regionale tv-zender AVS heeft het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Is dit het einde van de regiojournalistiek? ‘Elke regiojournalist minder is een slechte zaak voor de democratie’