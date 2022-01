Illegale Netflix-gesel Popcorn Time stopgezet

Popcorn Time zag in 2014 het levenslicht en groeide in amper een jaar uit tot dé manier om gratis te bingen.

De gratis streamingdienst Popcorn Time is in alle stilte stopgezet. Vijf jaar geleden toonde Netflix zich nog bezorgd over de razendsnelle opkomst van het illegale alternatief.

Het 'Netflix voor internetpiraten' is niet meer. De anonieme ontwikkelaars achter Popcorn Time, dat het mogelijk maakte films of series gratis en met ondertiteling te streamen, lieten dinsdagavond aan het Amerikaanse persagentschap Bloomberg weten dat de dienst ophoudt te bestaan. Een reden voor de stopzetting gaven ze niet.

Schermvullende weergave Het logo van Popcorn Time. ©Popcorn Time

Popcorn Time zag in 2014 het levenslicht en groeide in amper een jaar uit tot dé manier om gratis te bingen. Het succes zat in het gebruiksgemak. Terwijl illegale streaming lang een zaak voor technisch onderlegde internetpiraten was, bood Popcorn Time gebruiksgemak met een applicatie die films en series netjes per genre ordende en zelfs recensies toevoegde.

De opmars van Popcorn Time baarde niet alleen filmproducenten maar ook betalende streamingdiensten zorgen. In een kwartaalrapport in 2015 stelde Netflix-topman en medeoprichter Reed Hastings dat 'piraterij een van onze grootste concurrenten blijft'. Niet zozeer concurrenten als HBO, maar wel Popcorn Time en co. vormden de grootste bedreiging voor zijn bedrijf, vond hij. In Nederland was de dienst zelfs een tijdje populairder dan Netflix.

Hollywood trok ten strijde tegen het fenomeen, waardoor de initiële ontwikkelaars zich terugtrokken en hun broncode online gooiden. Omdat andere gebruikers nieuwe versies bleven ontwikkelen, kregen de autoriteiten geen grip op Popcorn Time. 'De torrentwereld (het protocol waarmee de dienst werkte, red.) was er al lang voor ons en zal er met miljarden gebruikers nog lang na ons blijven', vatte een anonieme ontwikkelaar het samen in een interview met Bloomberg.

Minder populair

Toch werd illegale streaming de jongste jaren minder populair. Tussen 2017 en 2020 zag het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een duidelijke neerwaartse trend in onlinepiraterij. Een gemiddelde Belgische internetgebruiker surfte in 2020 zeven keer per maand naar illegaal gekopieerde inhoud.