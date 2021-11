Kevin Spacey moet 'House of Cards'-producent 31 miljoen dollar betalen

Kevin Spacey speelde Frank Underwood in 'House of Cards'.

De in opspraak geraakte Amerikaanse acteur moet 31 miljoen dollar betalen aan de producent van de successerie 'House of Cards'. Die liet Spacey vervolgen na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag.

Er staat Kevin Spacey, de acteur die jarenlang de doortrapte Frank Underwood speelde in de Netflix-serie House of Cards, een pittige afrekening te wachten. Een arbitragerechter heeft Spacey veroordeeld tot de betaling van 31 miljoen dollar aan schadevergoeding en gerechtskosten wegens contractbreuk. Die uitspraak viel in oktober 2020 al, maar lekte maandag uit via enkele Amerikaanse media.

De 62-jarige Spacey raakte in 2017 in opspraak, toen hij door een jongere acteur beticht werd van ongewenste seksuele intimiteiten. De toen amper 14-jarige Anthony Rapp werd in 1986 meegenomen door Spacey, toen 26, naar een nachtclub. De avond mondde uit in een feestje in het appartement van Spacey, die Rapp in de slaapkamer probeerde te benaderen. De Oscarwinnaar ontkende niet, verontschuldigde zich en outte zich in één beweging als homo, wat hem nog meer kritiek opleverde.

In de nasleep van Rapps verhaal doken nog meer beschuldigingen op. Zo gaven medewerkers van 'House of Cards' aan dat de acteur, die ook medeproducent van de serie was, een 'toxische werksfeer' creëerde. Spacey zou crewleden lastiggevallen hebben, wat hij ontkende. Ook in de jaren daarna volgden beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Twee afleveringen

Producenten MRC en Netflix ontsloegen Spacey en schreven hem uit het zesde seizoen van 'House of Cards', waarvan de opnames volop bezig waren. Dat was de aanleiding voor de arbitragezaak. MRC argumenteerde dat het herschrijven en inkorten van het seizoen handenvol geld heeft gekost. Bovendien waren de eerste twee afleveringen rijp voor de vuilnisbak.

'House of Cards'-producent MRC argumenteerde dat het herschrijven en inkorten van het seizoen handenvol geld heeft gekost, toen Spacey zijn ontslag kreeg.

De Amerikaanse studio onderbouwt de claim met een eigen onderzoek naar het gedrag van Spacey op de set en concludeerde daaruit dat de acteur 'het intimidatiebeleid van MCR had geschonden'. Spacey wierp op dat de beschuldigingen geen basis konden vormen voor contractbreuk en dat hij net om zakelijke redenen was ontslagen. De arbitragerechter volgde die redenering niet. Ook het beroep van Spacey tegen de beslissing werd verworpen.

