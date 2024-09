Britse multimiljonair koopt oudste tijdschrift ter wereld

De overname van het Britse blad The Spectator door hefboomfondsmanager Paul Marshall leidt tot ongerustheid bij conservatief Groot-Brittannië.

Nogal wat vermogende tot zeer vermogende mensen investeren hun geld in hobbyprojecten. Sport, vooral voetbal, en media staan daarbij vaak op de eerste rij. Dat is niet anders voor Paul Marshall, de Britse multimiljonair die zijn fortuin verdiende als hefboomfondsmanager. Na de website Unherd en het tv- en radiostation GB News duikt Marshall nu op bij het Britse tijdschrift The Spectator, dat hij koopt voor 100 miljoen pond (118 miljoen euro).

The Spectator is naar eigen zeggen het oudste tijdschrift ter wereld. Het werd opgericht in 1828, maar de oorsprong ervan gaat terug tot 1711. Het conservatieve weekblad geldt als invloedrijk in Groot-Brittannië, net als de krant The Telegraph. Beide behoorden tot voor kort tot dezelfde groep. Ook de krant staat te koop. De Belgische mediagroep Mediahuis werd genoemd als mogelijke koper, maar volgens de Britse zakenkrant Financial Times viel Mediahuis een tijd terug uit de boot.

Advertentie

'Brits trumpisme'

Marshall heet overigens ook in de running te zijn voor The Telegraph. Dat en de overname van The Spectator leiden tot ongerustheid bij Britse conservatieven. Sommigen vrezen dat het blad dezelfde weg opgaat als GB News, dat ze betichten van populisme. Ze voeren aan dat Marshall vooral tot doel heeft de Conservatieve partij te beschadigen en een vorm van trumpisme in te voeren in het land.