Als u naar een Vlaams tv-programma kijkt, is de kans groot dat het decor op de achtergrond uit een atelier in Limburg komt. De expertise van het Genkse Deusjevoo slaat ook internationaal steeds meer aan. ‘Zolang ik met beelden iets kan vertellen, ben ik blij. Dat is mijn talent’, zegt Jo Peters, de oprichter en CEO.