Nederlandse miljardairsfamilie legt hand op Zonnekind en Vlaamse Filmpjes

De Antwerpse educatieve uitgeverij Plantyn, een onderdeel van NPM Capital en zo in handen van de Nederlandse familie Fentener van Vlissingen, neemt Uitgeverij Averbode over, bekend van de tijdschriften Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland. De paters norbertijnen waren al een tijdje in alle stilte op zoek naar een overnemer voor hun verlieslatende geesteskind.