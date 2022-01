Verschillende sponsors trekken zich terug uit 'The Voice of Holland'. Achter de schermen van de populaire talentenjacht zou al jaren sprake zijn van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen - de schoonbroer van The Voice-bedenker John de Mol - bekende zijn betrokkenheid en stapte per direct op.