Spotify in de clinch met comedians over vergoedingen

Spotify heeft het werk van verschillende bekende komieken offline gehaald, nadat een Amerikaanse sectororganisatie een klacht had aangespannen tegen de streamingdienst.

Het materiaal van honderden - overwegend Amerikaanse - comedians is sinds Thanksgiving niet meer te beluisteren via Spotify. Onder meer de acteur en komiek Kevin Hart, de comédienne Tiffany Haddish en de stand-upcomedian Patton Oswalt zijn getroffen door de ban. Ook het materiaal van overleden sterren, zoals Robin Williams, Bob Hope en Lucille Ball, is verdwenen van het platform.

De aanleiding is een dispuut over royalty's. Spoken Giants, de sectororganisatie van de Amerikaanse comedyscene die in 2019 het levenslicht zag, eist een correctere vergoeding voor de grappen die de artiesten schrijven en die afgespeeld worden op radio- en streamingdiensten, zoals Spotify of YouTube.

De komieken eisen een betalingsregime zoals in de muziekwereld gangbaar is. Zangers, zangeressen en songwriters ontvangen een vergoeding voor zowel het schrijven van de tekst als de uitvoering ervan. Bij comedians zit dat anders. Zij krijgen enkel een vergoeding als ze hun grappen uitspreken.

Kapitalistische pesterijen

Maandenlang onderhandelden Spoken Giants en Spotify over een faire vergoeding, tot die laatste er onlangs de stekker uittrok. Alle content verdween prompt van het streamingplatform, tot groot ongenoegen van de betrokken artiesten. De comedian Joe Zimmerman omschreef dat op Twitter als 'kapitalistische pesterijen'.

In een reactie aan de Amerikaanse zakenzender CNBC laat Spotify weten dat 'het aanzienlijke bedragen betaalt voor het materiaal in kwestie, en dat graag zou blijven doen'. 'Aangezien de rechten van de artiesten betwist worden, is het noodzakelijk dat Spoken Giants en Spotify samenkomen om deze kwestie op te lossen. Zo kunnen we garanderen dat deze content beschikbaar blijft voor de fans over de hele wereld.'

Het gekrakeel toont aan hoe gewrongen het businessmodel van Spotify zit. Hoewel de Zweedse dienst met voorsprong de marktleider is onder de streamingdiensten, blijft het moeilijk daar munt uit te slaan. Van elke euro die bij de streamingdiensten binnenstroomt, schuift 75 procent meteen door naar de labels. De marge om extra vergoedingen rond te strooien is dus zeer miniem.