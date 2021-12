Streamingbedrijven investeren 115 miljard in content

De strijd om de streamingklant vraagt immense investeringen. Amerikaanse streamingplatformen als Netflix en Disney+ zijn van plan volgend jaar ruim 115 miljard dollar uit te trekken voor films en series.

Dat blijkt uit een onderzoek van Financial Times dat analistenrapporten en verslagen van de grootste mediabedrijven in de VS doorploegde.

Streamingplatformen hebben dankzij de pandemie sterke jaren achter de rug en verwelkomden een pak nieuwe klanten. Maar de vaart mindert, en de enige manier om klanten te houden en aan te trekken is hen te blijven verrassen en charmeren met nieuwe content.

‘Er is geen weg terug’, zegt Michael Nathanson, een media-expert van het beurshuis MoffettNathanson. ‘De enige manier om te concurreren is meer en meer centen steken in content.’

Financial Times berekende dat Amerikaanse mediabedrijven volgend jaar gezamenlijk ruim 115 miljard dollar investeren in series en films om hun aanbod aantrekkelijker te maken. Als ook ‘sport content’ wordt meegerekend, loopt dat bedrag op tot 140 miljard dollar. Het gaat onder meer om Netflix, Walt Disney, WarnerMedia, Amazon en Apple.

Netflix trekt volgend jaar 17 miljard dollar uit voor extra content. Dat is een kwart meer dan dit jaar en 57 procent meer dan in 2020. Het sloeg het voorbije jaar een grote slag door de rechten te kopen op de kinderboekencatalogus van Roald Dahl, met meesterwerken zoals de Grote Vriendelijke Reus en Sjakie en de chololadefabriek.

James Bond

Dat is niet de enige verschuiving in de sector het voorbije jaar. Amazon betaalde miljarden voor MGM, de studio achter onder andere de James Bond-franchise.

De telecomreus AT&T splitste het mediaconglomeraat WarnerMedia (bekend van onder meer HBO) af en sloot een deal met concurrent Discovery. De nieuwe streamingdienst die daaruit ontstaat, moet Netflix naar de kroon steken.