Tv-bedrijf Choice krijgt kapitaalinjectie

Choice, het beursgenoteerde tv-bedrijf van de ondernemers Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael, krijgt een kapitaalinjectie van 5,1 miljoen euro.

Choice , dat noteert op het minder gereglementeerde beurssegment Euronext Access, biedt een persoonlijke tv-gids aan. De koers van het bedrijf, dat nog in de opstartfase zit, werd donderdag om 11 uur onverwacht geschorst in afwachting van een persbericht van de onderneming. Dat bevat verrassend nieuws.

Lees Meer Twee banken verliezen vertrouwen in tv-bedrijf Choice

Het belangrijkste is dat Choice een kapitaalinjectie krijgt van 5,1 miljoen euro, in de vorm van een converteerbare obligatielening. Choice maakt niet bekend wie het geld inbrengt. Het persbericht vermeldt alleen dat het gaat om een internationale investeerder en 'een leider in privé-investeringen in beursgenoteerde bedrijven in Europa'. Dat zijn zogenaamde 'PIPE-investeerders'. Het persbericht geeft ook geen details over de obligatielening of de eventuele conversie in aandelen.

Nederland

Het nieuws sluit aan bij de lancering van een crowdfundingactie eerder dit najaar in Nederland om ook daar 5 miljoen euro op te halen voor de groei van de Nederlandse activiteiten en de verdere internationalisering. De verse middelen dienen ook voor de internationale uitbouw.

Het aantreden van een grote partij is een nieuwe stap voor het bedrijf dat tot nu ruim 7,5 miljoen euro ophaalde bij duizenden kleine beleggers via crowdfunding. Voorts komt er geld van de twee ondernemers. Met de holding Diepensteyn van de familie Toye en de investeerder LRM zitten wel twee institutionele partijen in het kapitaal. Maar dat is het gevolg van de oudere tv-plannen van Van Coppenolle en Vandormael.

Opsteker

De injectie is een opsteker voor Choice en het duo, dat ook bekend is van het vroegere Metris. Ze zagen onlangs vier andere bedrijven over de kop gaan - met daarbovenop een strafonderzoek naar weer twee andere firma's - en dat heeft ook gevolgen voor Choice. Onder meer dat twee banken hun vertrouwen verloren in het tv-bedrijf. Daar was Bank Nagelmackers bij waarvan een rekening diende voor de crowdfunding in Nederland, maar die kon wel doorgaan. De andere bank, Degroof Petercam, hielp de notering van Choice te ondersteunen.

De koers kreeg sinds de beursgang in februari klappen en zakte na het slechte nieuws verder weg. Het aandeel verloor al twee derde van zijn waarde. Van Coppenolle zegt in het persbericht dat het aantreden van de nieuwe investeerder kan helpen om andere institutionele partijen aan te trekken en de stap te zetten naar Euronext Growth, om tot meer liquiditeit te komen en meer waarde voor de aandeelhouders. 'We plannen daarom om zo snel als praktisch mogelijk een aanvraag in te dienen voor een toelating tot Euronext Growth'. Euronext Growth is de 'middenmarkt' van Euronext Brussel, tussen het topsegment en Euronext Access.

Shopping