Uitgever Le Soir staat dicht bij overname Franse tv-zender

Met IDF1 kan Rossel een tv-zender in de Parijse regio in handen krijgen.

De Franstalige Belgische mediagroep Rossel aast op een tv-zender in de Parijse regio.

Rossel, dat in ons land de krant Le Soir uitgeeft en de helft van De Tijd-uitgever Mediafin bezit, voert exclusieve onderhandelingen over de overname van IDF1, een regionale tv-zender in de Franse regio Ile-de-France. Dat melden Franse media op basis van een mededeling van beide bedrijven.

De eigenaar van IDF1 is Groupe JLA, de audiovisuele groep van Jean-Luc Azoulay. Concreet zou Rossel een participatie van 60 procent willen nemen in Ensemble TV, de omroep achter IDF1. JLA zou minderheidsaandeelhouder blijven.

Regionale kranten

Rossel breidde zijn aanwezigheid in het Franse medialandschap de voorbije jaren stelselmatig uit. Het bedrijf geeft er onder meer de regionale kranten La voix du Nord, Le courrier picard en L'Est éclair uit. In het noorden van Frankrijk baat Rossel al de regionale tv-zender Wéo uit. Ook in eigen land stapte Rossel vorig jaar in audiovisuele media via de overname van RTL België, samen met de Vlaamse groep DPG Media.

Lees meer Rossel en DPG Media hertekenen Franstalig medialandschap