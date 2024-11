Een woelige week voor VRT-topman Frederik Delaplace. Alweer. En opnieuw kwam hij onder vuur te liggen over de turbulente exit afgelopen zomer van twee toplui, en over het feit dat hij de waarheid niet zou hebben verteld over grensoverschrijdend gedrag. 'Het is mijn missie het vertrouwen te herstellen. Maar het zal centimeter voor centimeter zijn.'