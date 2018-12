1,3 miljard euro voor laatste offshorewindpark

De eigenaars en banken hebben een akkoord bereikt over de financiering van het project Seamade. Het laatste Belgische offshorewindproject zal klaar zijn tegen 2020.

Na enkele moeilijke jaren waarbij de federale regering de steun voor offshorewind terugschroefde, is het nu zeker dat het laatste geplande windpark in de Noordzee er komt. 'Het was een lange en hobbelige weg', blikt voorzitter Koen Janssen terug. 'Maar we zitten nog op schema voor de 2020-doelstellingen'. Het project is cruciaal om de Europese klimaatdoelstellingen te halen tegen 2020.

Belgische offshorewind Gebouwd C-Power

Belwind

Nobelwind

Northwind

Rentel In aanbouw Norther Gepland Seamade (Seastar en Mermaid)

Northwester2

Het project Seamade zal 58 windturbines van Siemens Gamesa bouwen. Die zijn samen goed voor 487 megawatt. Dat is te vergelijken met de capaciteit van een kleine kernreactor genre Doel 1. 'Het park zal in 2020 klaar en zijn en zal evenveel groene stroom leveren als het verbruik van bijna een half miljoen gezinnen', zegt CEO Mathias Verkest van Seamade.

Het project Seamade bundelt de twee laatste windconcessies, Mermaid en Seastar. Die liggen tussen de 40 en 50 kilometer voor de kust van Oostende.

Otary

Het project wordt gecontroleerd door het consortium Otary met 8 Belgische spelers waaronder de baggergroep DEME (Ackermans & van Haaren ) die ook betrokken is bij de bouw, de gemeentelijke groenestroomproducent Aspiravi en Elicio, het voormalige Electrawinds.

De energiegigant Engie Electrabel en zijn Nederlandse sectorgenoot Eneco hebben een minderheidsparticipatie. Eneco zal de stroom aankopen gedurende de uitbating van het windpark.

1,3 miljard euro

Bij de financiering zijn liefst 17 banken betrokken. Het gaat om de Europese Investeringsbank (EIB), het Deense exportkredietbureau EKF en 15 commerciële banken. Het gaat om de vier grootbanken in ons land, een aantal andere Europese spelers en financiële instellingen uit China en Japan.

Het totale financiële pakket is goed voor 1,3 miljard euro. Het project is rendabel dankzij een federale prijsgarantie van 79 euro per geproduceerde megawattuur gedurende 17 jaar. Het windproject verdient geld door de verkoop van stroom. Als die onder de prijsgarantie ligt, wordt het verschil bijgepast door de overheid. De kosten daarvan zijn terug te vinden op de elektriciteitsfactuur.

Marien ruimtelijk plan

Vorig jaar verzettte van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) zich tegen het dure oude ondersteuningsmechanisme voor offshorewind, wat tot vertraging leidde. 'We hebben hieruit geleerd en gaan voor nieuwe windparken een ander systeem toepassen', verklaarde de staatssecretaris.