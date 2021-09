1 miljard voor groenere staalproductie ArcelorMittal

Staalbedrijf ArcelorMittal, de federale en Vlaamse overheid investeren samen 1 miljard euro om de staalproductie te vergroenen. Het bedrijf wil de CO2-uitstoot met 3,9 miljoen ton per jaar terugdringen. Dat is zowat 4 procent van de totale CO2-uitstoot van Vlaanderen.

De fabriek van ArcelorMittal in Gent krijgt in de toekomst groenere ovens. Dat staat in een intentieverklaring die het bedrijf, de Vlaamse en federale overheid vandaag hebben ondertekend. Samen investeren ze 1,1 miljard euro in een DRI-oven (direct-gereduceerd ijzer) en twee elektrische ovens. Een DRI-oven gebruikt gas in plaats van steenkool en zou later wellicht op waterstof kunnen draaien. Dat zou op termijn een belangrijk CO2-reductie opleveren.