200 miljard dollar voor immens zonnepanelenproject

De bouw ervan gebeurt in verschillende etappes. Het is de bedoeling tegen 2030 aan 200 gigawatt stroomcapaciteit te geraken. De totale kostprijs zal oplopen tot 200 miljard dollar. Ter vergelijking: de totale capaciteit van zonnepanelen steeg vorig jaar wereldwijd met zowat een derde tot 400 gigawatt, met China als drijvende kracht.

De eerste twee zonneparken in Saoedi-Arabië worden op 5 miljard dollar gebudgetteerd. De inkomsten uit de verkoop van stroom dragen vervolgens de financiering van de volgende parken.

Softbank stapt mee in het project via zijn investeringsfonds Vision Fund, dat ook aandeelhouder is van onder andere Uber en Nvidia.