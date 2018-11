300 agenten naar brandstofdepot Feluy

De site van Total in Feluy, in de provincie Henegouwen, wordt vanavond bewaakt door een 300 man sterke politiemacht. Dat moet een einde maken aan het geweld van oproerkraaiers.

Vanaf 18 uur worden in de buurt van de site extra veiligheidsmaatregelen genomen, met de inzet van 300 politieagenten. Volgens Tommy Leclercq, de gouverneur van Henegouwen, is het protest van de 'gele hesjes' niet meer wat het is geweest, en moet alles in het werk gesteld worden om een einde te maken aan het geweld van oproerkraaiers.

‘Het is gedaan. We mogen deze gewelddaden niet meer tolereren’, zegt de gouverneur. ‘De actie van de gele hesjes is een vreedzame boodschap over te brengen aan de maatschappij. Maar deze gele hesjes werden geïnfiltreerd door personen die erg in vorm zijn, maar zich op niets baseren.’