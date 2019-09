300 miljoen investeringen voor nieuwe blauwe zak

Indaver, Suez en een zusterbedrijf van Lidl mogen vanaf 2021 het plasticafval van Belgische huishoudens sorteren.

Vanaf 2021 moeten alle Belgen de 'nieuwe blauwe zak' in huis halen. Terwijl ze in de huidige PMD-zak alleen plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen gooien, slikt de nieuwe zak 15 verschillende fracties plasticafval. Daardoor mogen ook botervlootjes, yoghurtpotjes en folies in de nieuwe P+MD-zak.

250 Jobs Drie bedrijven haalden de opdrachten, samen goed voor een bedrag van 300 miljoen euro en 250 nieuwe jobs, binnen.

Om het afval uit de uitgebreide blauwe zak te sorteren, zijn nieuwe installaties nodig. Fost Plus, de vzw die de afvalrecyclage coördineert in opdracht van de industrie, heeft daarvoor drie grote contracten voor negen jaar toegekend. Drie bedrijven haalden de opdrachten, samen goed voor een bedrag van 300 miljoen euro en 250 nieuwe jobs, binnen.

Lidl

Het grootste contract gaat naar het Duitse bedrijf ProZero. De dochterfirma van de Lidl-eigenaar Schwarz Gruppe steekt 40 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Evergem (Gent) die tot 75.000 ton plasticafval per jaar kan verwerken.

Indaver, een onderdeel van de logistieke speler Katoen Natie, investeert 35 miljoen euro in zijn site in Willebroek, die 56.000 ton per jaar aankan. In Bergen bouwt de Franse groep Suez, in samenwerking met de Henegouwse intercommunale Idea, een nieuwe site met een maximale jaarcapaciteit van 45.000 ton.

De drie sorteerinstallaties herkennen de verschillende soorten plastic op basis van van 'nabij infraroodlicht' (NIR). 'Polymeren reflecteren dat licht op verschillende manieren, waarna computers de locatie van het afval op de lopende band situeren en elke fractie gescheiden wordt', legt Clemens Pues van ProZero uit.

23 kilo

De nieuwe sorteercentra sorteren en verwerken 140.000 ton PMD-afval per jaar, of 55 procent van de Belgische markt op termijn. Eind dit jaar wil Fost Plus ook de opdracht voor de resterende 45 procent toekennen.

23 Kilogram Fost Plus wil tegen volgend jaar het aantal huishoudelijke plasticverpakkingen in de blauwe zak verhogen van 15 naar 23 kilogram per inwoner per jaar.

Eind dit jaar zullen al 3 miljoen Belgen de nieuwe blauwe zak gebruiken. Tegen eind 2020 moeten alle Belgen meedraaien in het systeem.

Fost Plus wil tegen volgend jaar het aantal huishoudelijke plasticverpakkingen in de blauwe zak verhogen van 15 naar 23 kilogram per inwoner per jaar. Daardoor moet via de blauwe zak 250.000 in plaats van 160.000 ton per jaar worden opgehaald. België zou daarmee voorsprong nemen op de Europese recuperatiedoelstellingen.

Verlies

De investering van 300 miljoen euro wordt gedragen door de aandeelhouders van Fost Plus, een samenwerking van de sectorfederaties Fevia (voeding), Detic (non-food) en Comeos (distributie). De vzw haalt zijn inkomsten grotendeels uit de bijdragen die 5.000 ledenbedrijven betalen op hun geproduceerde verpakkingen. Daarnaast haalt Fost Plus geld uit de verkoop van het gesorteerde plasticafval.