60 procent dieren verdwenen in 45 jaar tijd

Volgens het Wereldnatuurfonds (WWF) is de terugval van het aantal gewervelde dieren de snelste in de geschiedenis. Met als belangrijkste oorzaak de mens. Maar het is nog niet te laat.

Op een kleine 45 jaar tijd, tussen 1970 en 2014, is wereldwijd het aantal gewervelde populaties met zestig procent geslonken. De terugval is veruit de snelste ooit in de geschiedenis. De mens is daarvoor verantwoordelijke nummer één. In het dinsdag verschenen rapport 'Living Planning' hekelt het Wereldnatuurfonds (WWF) die evolutie en komt de organisatie met een reeks voorstellen om die tendens te stoppen, want ondanks alles is het 'nog niet te laat'.

Met 'gewervelde populaties' worden zowel vissen als vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen bedoeld. Ligt het gemiddelde op 60 procent, in de tropen, Zuid-Amerika en Centraal-Amerika bedraagt de terugval zelfs 89 procent. Dat tempo ligt honderd tot duizend keer hoger dan wat het in de loop van alle voorgaande geologische tijdperken geweest is, stelt het WWF.

Plastic vervuiling

De grootste bedreigingen die vandaag op de biodiversiteit wegen - het verlies en de aantasting van hun habitat en overexploitatie - zijn alle het gevolg van menselijke activiteiten: intensieve landbouw, bodemaantasting, overbevissing, klimaatontregeling, plastic vervuiling enzovoort.

De versnelling van de druk die de mens op de ecosystemen uitoefent, is ongeëvenaard in de geschiedenis, schrijft het WWF. De vraag naar natuurlijke rijkdommen en energie barst uit haar voegen. De wereldwijde ecologische voetafdruk, die de impact van menselijke activiteiten op de natuurlijke rijkdommen meet, is in een halve eeuw verdubbeld.

De impact van de mens is nu zo groot en algemeen dat het wilde leven op aarde erdoor zal verdwijnen, waarschuwt de organisatie. Slechts een kwart van de landschappen wist tot vandaag te ontsnappen aan deze menselijke activiteiten. Dat cijfer dreigt naar slechts 10 procent te zakken tegen 2050 als we er niets aan doen.

Mens zelf in gevaar

Er is meer: door het natuurlijk kapitaal van de planeet aan te vallen, brengt de mensheid ook zichzelf in gevaar. De stabiliteit van onze economie en maatschappij hangt af van de natuur en de diensten die ze ons gratis levert. Als we zouden moeten betalen voor frisse lucht, drinkwater en voeding, zou het bedrag worden geschat op 125.000 miljard dollar per jaar, ofwel meer dan het wereldwijde bbp (80.000 miljard dollar/jaar), zo rekent het WWF voor.

De mens heeft de natuur nodig om te groeien en gewoonweg te overleven. Een derde van de wereldwijde voedselproductie hangt af van bestuivers, die 75 procent van de geteelde voedingsgewassen (vooral soja) bestuiven. De gevolgen van die verdwijning van de natuur zijn al zichtbaar voor de economische sectoren die sterk afhankelijk zijn van het natuurlijk kapitaal, zoals de visvangst.

Paar jaar

'Gelukkig is het nog niet te laat, maar er resten ons nog maar een paar jaar om de trend te keren en een instorting te voorkomen die voor ons allemaal dramatisch zou zijn', stelt Sofie Luyten, directeur beleidsdienst WWF België. 'We kennen ondertussen allemaal de acties waarmee we onze impact op het milieu kunnen beperken: minder vlees eten, duurzamer en lokaal consumeren, minder energie verbruiken enz. Maar deze individuele gebaren zullen niet voldoende zijn. Wat we vandaag bovenal nodig hebben, is een toezegging van alle politieke partijen dat de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming van de biodiversiteit prioriteiten zijn die politieke programma's overschrijden.'