‘ABB dicht bij verkoop energiepoot aan Hitachi'

ABB zou 80 procent van Power Grids verkopen in een deal die mogelijk maandag wordt aangekondigd, vernam Bloomberg van bronnen bij het dossier. De afdeling wordt daarbij in haar geheel op 11 miljard dollar gewaardeerd.

De verkoop van de divisie zou de omzet van ABB met zowat een kwart doen afnemen. Power Grids is een grote afdeling die onder meer transformatoren, energie-opslagsystemen en transmissiesystemen maakt.

Cevian

Topman Ulrich Spiesshofer hield de boot aanvankelijk af omdat hij zei dat de afdeling ondergewaardeerd werd, maar intussen zijn de resultaten van de divisie verbeterd en ging de groep toch op zoek naar kopers. Power Grids haalde over de eerste negen manden van het jaar een omzet van 7,1 miljard dollar en een winstmarge van net geen tien procent.

ABB is volgens de informanten van Bloomberg van plan om het restbelang van twintig procent over een langere periode van de hand te doen.

ABB heeft ook in de Benelux twee fabrieken en enkele kenniscentra die actief zijn rond energietechnologie. De fabriek in het Nederlandse Ede maakt laagspanningscomponenten, die in het Belgische Jumet produceert condensatoren.