ABO koopt asbestexpert

Het beursgenoteerde ABO-Group Environment versterkt zijn asbestexpertise met de overname van het Oost-Vlaams Asper,

Asper, opgericht in 2007, heeft haar hoofdzetel in Sint-Niklaas en bechikt ook over extra kantoren in Antwerpen en Brugge.

Asper - goed voor een miljoen euro omzet - is gespecialiseerd in het uitvoeren van asbest- en bodemonderzoeken, labo-analyses en sloopinventarisaties. Het bedrijf is onder meer betrokken bij asbestonderzoek in scholen en andere publieke gebouwen.

‘We zien dat er heel wat extra ‘asbestwerk’ op ons afkomt. Vanuit de overheid is er een duidelijke keuze om asbest te laten verwijderen tegen 2034-2040’, zegt Frank De Palmenaer, CEO van ABO-Group Environment.

Eerder dit jaar kocht ABO al het Franse Geosonic. Dat boorbedrijf spoort ondergrondse radioactieve besmetting rond kerncentrales op en roest in bronwaterputten.

Geosonic is onder meer actief in het opsporen van ondergrondse radioactiviteit in de buurt van kerncentrales en in het zoeken naar ondergrond om kernafval in te deponeren.