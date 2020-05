ABO switcht van Parijs zwembad naar Mont Blanc-tunnel

De beursgenoteerde bodemonderzoeker verliest het contract voor onderzoek naar het Olympische zwembad in Parijs, maar kan dat compenseren door een dringende opdracht in de Mont Blanc-tunnel.

De Gentse milieugroep ABO-Group kan de impact van het coronavirus voorlopig beperkt houden door massaal thuiswerk in te voeren. 'De opgebouwde voorsprong in de eerste twee maanden werd in maart en april afgevlakt', zegt financieel directeur Johan van Reybroeck.

'In Nederland zijn we blijven groeien. In België waren de activiteiten in het begin zwak, maar werden werven relatief snel op gang getrokken', zegt CEO en hoofdaandeelhouder Frank De Palmenaer.

Frankrijk is een moeilijke markt omdat veel werven stilliggen. 'Het is moeilijk werken als binnen 500 kilometer geen hotels open zijn', zegt De Palmenaer.

Olympische Spelen

2024 Olympische Spelen Een contract voor de bouw van een Olympisch bad in Parijs werd geannuleerd.

Het plotse wegvallen van een belangrijk contract gekoppeld aan de bouw van een zwembad voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024 was een opdoffer. 'Dat contract werd volledig geannuleerd omdat er onzekerheid is of de Spelen in 2024 doorgaan', zegt De Palmenaer. 'En als ze doorgaan, moeten er aanpassingen komen aan de inrichting van kleedkamers en doucheruimtes', klinkt het.

Covid-19 leidde in Frankrijk ook tot een onverwachte opsteker. ABO kreeg snel een contract voor onderzoek in de Mont Blanc-tunnel toegewezen. Dat onderzoek zou normaal pas binnen vijf jaar plaatsvinden. Maar omdat er nu zo weinig verkeer is, werden de werken vervroegd, zegt De Palmenaer. Alle verkeer kan in één tunnelpijp, zodat de tweede afgesloten werd voor inspecties.