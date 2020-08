Aantal Amerikaanse olievelden zakt naar laagste peil in 15 jaar

Een klein olieveld in Texas, waar president Donald Trump eind juli kwam spreken. Er zijn nog amper 176 velden actief in de VS.

De ineenstorting van de olievraag en de lage prijs doet Amerikaanse oliespelers massaal hun boorputten sluiten. Het aantal actieve olievelden in de VS is teruggevallen tot het laagste peil in 15 jaar.

Vorige week gingen alweer vier boorputten dicht in het Permian Basin, het zuidoostelijke deel van de VS met de grootste schalieoliereserves ter wereld. Volgens de toeleverancier aan de olie-industrie Baker Hughes zijn nog 176 olievelden actief in de VS. Tijdens de piek in 2014 waren er dat 1.600, en vorig jaar deze tijd nog 764. De Amerikanen halen ook minder gas uit de grond. In één jaar daalde het aantal gasvelden van 169 naar 69.

De VS zullen dit jaar veel minder olie produceren. Volgens de recentste schatting van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) halen de Amerikanen dagelijks 11 miljoen vaten ruwe olie uit de grond, 2,1 miljoen minder dan begin dit jaar. Vooral kleinere, onrendabele velden zijn stilgelegd. De olieprijs noteert ondanks een recente heropleving een derde lager dan eind vorig jaar.

Survivalmodus

Omdat het gros van de schalie-industrie in survivalmodus zit, kunnen de VS niet langer zichzelf bevoorraden. In het eerste halfjaar verbruikten de Amerikanen 18,9 miljoen vaten brandstof per dag. Vorig jaar, toen de coronacrisis nog niet op de economie inhakte, waren er dat zelfs 20,3 miljoen.

‘2020 is een heel bijzonder jaar voor de olie-industrie’, zegt strateeg Frank Vranken van de private bank Puilaetco. ‘De pandemie heeft de wereldwijde vraag met bijna een derde doen crashen. Tegelijk opende Saoedi-Arabië een oorlog om marktaandeel door de markt met ruwe olie te overspoelen. En dan is er de onophoudelijke groei van de niet-fossiele brandstoffen.’

Met een prijs die voor veel spelers te laag is om van te leven, moeten oliebedrijven hun activa fors afboeken. Frank Vranken Strateeg Puilaetco

‘Met een prijs die voor veel spelers te laag is om van te leven, moeten oliebedrijven hun activa fors afboeken’, gaat Vranken verder. ‘Dat resulteerde in dieprode cijfers. Het verklaart waarom de oliesector massaal investeringen schrapt. Het aantal ontslagen in de oliesector lag vorige maand 43 procent hoger dan in juni.’

Niet langer ontginbaar

Volgens de oliereus Exxon is een vijfde van alle olie- en gasreserves in de wereld niet langer ontginbaar bij deze prijs. Die activa zullen niet langer in de boeken staan als ‘bewezen reserves’. Vorige week moest Exxon een kwartaalverlies van 1,1 miljard dollar opbiechten. Het aandeel verloor dit jaar 39 procent. Daardoor is Exxon niet langer de grootste energiegroep ter wereld, en moest het zijn plaats afstaan aan het Indische Reliance Industries.

2,6% Energiesector De energiesector is nog amper goed voor een gewicht van 2,6 procent in de S&P500-index.

De beurscrash van de olie- en gasbedrijven, samen met zowat alle toeleveranciers, leidt ertoe dat het belang van de sector op de beurs tot een dieptepunt is teruggevallen. De energiebedrijven tekenen nog voor 2,6 procent van de S&P500-index. In 2008 was dat 16 procent.

Voorraden zakken fors

Sommige traders hopen dat het lagere aanbod de prijs hoger zal sturen. Vorige week kreeg de oliekoers nog een duwtje in de rug omdat de wereldwijde olievoorraden met 7,4 miljoen vaten waren gedaald, de grootste terugval in meer dan een half jaar. In april zakte de Amerikaanse olieprijs nog even onder nul dollar, omdat alle tanks zo goed als vol zaten en stockage problematisch werd.

‘Ik zie op korte termijn geen katalysator voor duurdere olie’, zegt Bill Baruch van Blue Line Futures. ‘Corona blijft op de economie wegen. Het toerisme en het vliegverkeer liggen plat. Bovendien zitten veel spelers ‘long’ op olie, waardoor winstnemingen mogelijk zijn. Ook de geopolitiek kan roet in het eten gooien. Ik denk dat het veel te vroeg is om voor een revival van de oliesector te gaan.’