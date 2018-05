Aantal airco's zal komende decennia fors groeien

Het aantal airco-installaties in huizen en kantoren wereldwijd zal tegen 2050 stijgen tot 5,6 miljard, ruim drie keer zoveel als de 1,6 miljard van nu.

'Zonder ingrepen zal de energievraag van airco's meer dan verdrievoudigen tegen 2050. Het zal dan overeenkomen met de huidige vraag naar elektriciteit van heel China', zo staat in het rapport 'The Future of Cooling' van het agentschap.