Aardgasprijzen op hoogste peil ooit

Het effect van de hogere aardgasprijzen op de elektriciteitsprijs en de index baart de Belgische industrie zorgen.

De Europese gasprijs zette maandag zijn opmars voort en dikte opnieuw 6 procent aan. Sinds Nieuwjaar bedraagt de stijging al 174 procent. De zakenbank Goldman Sachs waarschuwt in een grondstoffenstudie voor nog hogere prijzen. ‘Door het snelle, vaccingedreven economische herstel is de vraag toegenomen. De producenten kunnen die hogere vraag niet volgen omdat al sinds de financiële crisis in 2008 niet genoeg in exploratie (de speurtocht naar nieuwe olie- en gasbronnen, red.) en ontginning is geïnvesteerd’, zegt hoofdanalist Jeffrey Currie.

In Europa zijn de ondergrondse gasopslagsites die gebruikt worden om de winterpiek op te vangen onvoldoende bijgevuld in de lente en de zomer. ‘Zelfs kleine haperingen in de bevoorrading of een licht hogere vraag veroorzaken abnormaal grote prijsstijgingen', zegt Currie.

Zowel particulieren als bedrijven voelen de impact. Een Belgisch gezin dat in augustus een gascontract sloot, zal iets meer dan 1.600 euro per jaar betalen, tegenover 825 euro een jaar voordien.

Winterstorm

‘Als het deze winter kouder wordt dan normaal, staat de Europese energiemarkt voor een winterstorm. Dat is een reële bedreiging voor energie-intensieve sectoren', waarschuwt Currie. Moet de Belgische economie, met heel wat energie-intensieve industrie, zich zorgen maken? ‘We worden net als particuliere verbruikers voor een voldongen feit gesteld’, zegt het chemiebedrijf BASF Antwerpen.

De directe impact valt bij veel bedrijven mee, verwacht Peter Claes van de federatie van industriële grootverbruikers Febeliec. ‘De meeste bedrijven en gezinnen hebben contracten op langere termijn van één of enkele jaren. Met een vast contract voel je een prijsstijging pas als het vernieuwd moet worden.'

In principe zijn hogere energieprijzen geen concurrentieel nadeel als ze doorgerekend kunnen worden. Maar bedrijven die concurreren met sectorgenoten uit de Verenigde Staten, waar de gasprijzen veel minder zijn gestegen, kunnen het wel moeilijk krijgen, zegt Claes.

Elektriciteit

In België zijn de energie-intensieve bedrijven eerder grote stroomverbruikers dan grote gasverbruikers. Dat de aardgasprijs, in combinatie met dure CO2-emissierechten, de elektriciteitsprijs aanjaagt, baart meer zorgen. Ook die hoge CO2-kosten zijn een concurrentieel nadeel voor Europese bedrijven tegenover hun concurrenten op andere continenten.

Dat de aardgasprijs in combinatie met dure CO2-emissierechten de elektriciteitsprijs aanjaagt, baart zorgen.

Voor de zinkverwerker Nyrstar is elektriciteit de grootste kostenpost. 'De prijzen rijzen de pan uit, dus stijgen ook de kosten van de producten. Veel industrieën kunnen hogere kosten doorrekenen aan anderen. Maar wij niet, want de zinkprijs noteert op de London Metal Exchange. Onze marges staan flink onder druk. Dat is een serieus probleem voor ons', zegt Guido Janssen, de directeur van de Europese activiteiten.

Andere bedrijven vrezen de bijkomende effecten op de langere termijn. ‘Als de prijzen stijgen, nemen de kosten toe. Iemand moet daar de factuur van betalen. De producten zullen duurder worden. Er komt een carrousel op gang die onvermijdelijk is’, zegt Gert Verreth van de chemiefederatie Essenscia.

In België leidt de inflatie door de loonindexatie tot hogere kosten. 'Dat kan de competitiviteit van de Belgische industrie verminderen', zegt Claes. Tessenderlo Chemie vreest effecten op de consumptie. 'Als gezinnen meer moeten uitgeven aan energie, kunnen ze minder uitgeven aan de producten die we maken.’