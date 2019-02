Ackermans koopt mestvergister Biolectric

De investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren (AvH) neemt 60 procent over van Biolectric, een bedrijf dat stroom en warmte haalt uit de mest van koeien en ander vee.

Biolectric werd in 2011 opgericht door Philippe Jans, Jonathan Schrauwen en Jan Palmaers. Het bedrijf bouwt vergistingsinstallaties die mest omzetten in groene energie, zowel elektriciteit als warmte. Die installaties, met een vermogen tot ongeveer 100 KW, worden vooral gekocht door kleine tot middelgrote boerderijen met 65 tot 450 koeien.

Biolectric kent al enkele jaren een pijlsnelle groei van zowat 50 procent per jaar. De kmo plaatste al meer dan 200 installaties in landen en mikt voor dit jaar op een omzet van 10 miljoen euro. Vorig jaar haalde het nog een belangrijke deal binnen met het Nederlandse FrieslandCampina .

Het bedrijf kijkt ook naar expansie in de hele Europese Unie. Met de financiële steun van AvH wil het bedrijf zijn productie opvoeren van 50 naar 250 installaties per jaar.

Ackermans & van Haaren neemt het belang over van het investeringsfonds Taste Invest van de familie Westerlund. ‘Deze transactie laat ons toe de volgende fase van ons groeiverhaal met veel vertrouwen aan te vatten’, zegt CEO Philippe Jans in een persbericht.

Jan Suykens, de CEO van AvH, wijst erop dat de investering kadert in een focus op duurzame investeringen. ‘De wereldwijde veestapel is verantwoordelijk voor zowat 10 procent van alle broeikasgassen. Een oplossing voor de uitstoot van methaangas (25 keer schadelijker dan CO2), waartoe Biolectric in belangrijke mate kan bijdragen, zal dus een enorme impact hebben op de beheersing van de klimaatopwarming’, klinkt het.