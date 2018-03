Ackermans & van Haaren: 'Onvoorspelbare geopolitiek grootste zorg'

Voor de holding Ackermans & van Haaren was 2017 het op een na beste jaar ooit. Ook voor 2018 ziet het er goed uit. De geopolitieke situatie zorgt evenwel voor veel onzekerheid. Grote overnames zijn door de hoge prijzen ook niet evident.

‘Luc Bertrand zei vroeger dat we twee turbo’s hadden. Marine Engineering & Contracting (baggerwerken) en private banking. Met het momentum voor onze afdeling vastgoed/ouderenzorg en de grote sprong voorwaarts bij de plantagegroep Sipef zijn er dat vandaag vier’, stelt Jan Suykens, Bertrands opvolger als voorzitter van het uitvoerend comité bij Ackermans & van Haaren.

Elk van de vier takken levert een belangrijke bijdrage tot de winst, die netto 302 miljoen euro (+35%) bedroeg in 2017. Daarmee blijft de holding net onder de recordcijfers van 2006, toen Quick met een meerwaarde van liefst 150 miljoen euro de deur uitging.

AvH zette wel een ander record neer vorig jaar: de recurrente winst - de bijdrage van de kernparticipaties - steeg met 7 procent tot 277 miljoen euro en was hoger dan ooit.

In de toekomst verwacht de holding dat de vastgoedactiviteiten en Sipef nog meer tot die recurrente winst bijdragen (nu 26%), was de boodschap bij de toelichting van de jaarcijfers. Suykens en financieel directeur Tom Bamelis toonden zich duidelijk tevreden.

U bent opvallend optimistisch voor elk van uw vier kernactiviteiten.

Suykens: 'We zijn relatief optimistisch voor wat we zelf in handen hebben…. Het zijn vandaag evenwel zeer onzekere tijden. Vooral de geopolitiek baart ons zorgen. Het gaat voortdurend de andere richting uit. De ene keer wint Trump, de andere keer Macron. Op elk ogenblik moet men ook zeer waakzaam blijven. De disruptie is ook een grote game changer. Maar dat baart ons minder zorgen. Hoe we dat opvangen, hebben we zelf in handen.'

Het dividend wordt verhoogd met 8 procent tot 2,20 euro? Is dat niet wat mager bij zo’n sterke resultaten?

Bamelis: We voeren hier altijd een conservatief beleid. De stijging ligt in lijn met de stijging van onze recurrente inkomsten met 7 procent. Het toont aan dat we geloven in het recurrent karakter van die inkomsten. Inclusief het dividend is ons eigen vermogen met 9,25 procent gestegen. Dat sluit aan bij de 12 procent groei die we sinds onze beursgang in de jaren tachtig gemiddeld per jaar konden realiseren'.

De koers van AvH [[urn:issue:60115758]]had het het voorbije jaar niet altijd gemakkelijk. Analisten waren vooral ongerust over de winstgevendheid bij de baggerdochter DEME.

Suyckens: ‘Sommige analisten dachten dat we het moeilijk zouden hebben om onze ebitda-marge in de historische vork van 16 à 20 procent te handhaven. Omdat we afhankelijker zouden zijn van de bouw van windmolenparken, waar de marges traditioneel iets lager zijn. We kwamen uit op een marge van 19,2 procent.'

'Het nettoresultaat van DEME (voor 60 procent in handen van AvH, red.) lag met 155 miljoen euro even hoog als het jaar voordien. Belangrijker is dat DEME in 2017 opnieuw heel zwaar heeft geïnvesteerd in de uitbouw van de tak Marine Engineering & Contracting. Heel veel aandacht gaat naar het offshoreverhaal, waarin we een pionier zijn.’

Ook uw concurrenten investeren steeds meer in offshore. Sommige consortia pakken al uit met windparken zonder subsidiëring. Voor het Belgische park Rentel had u nog 140 à 160 euro per geproduceerde megawattuur nodig. In Nederland is er een project met 75 à 80 euro subsidies. In Duitsland willen ze het doen zonder steun.

Nieuwe overname op til? AvH kondigde vorig jaar aan dat het zich nog meer wil focussen op een beperkt aantal bedrijven en dat een grote overname mogelijk is. Tot 500 miljoen euro werd gezegd. Zijn deze plannen afgevoerd? Suykens: 'We hebben een paar participaties in 2017 met een mooie meerwaarde te gelde gemaakt. Onze structuur is zo vereenvoudigd. Sommige van die transacties zullen pas effect hebben in 2018. Een grote overname is er tot nu toe niet gekomen. Er is veel geld op de markt en de overnameprijzen zijn vaak zeer hoog. We blijven uitkijken, vooral in onze kernsectoren. We hebben ondertussen al zwaar geïnvesteerd in onze kerntakken. DEME, waar we de hoofdaandeelhouder zijn, in vesteerde 614 miljoen euro'.

Suykens: 'Niet overal zijn de omstandigheden, zoals de hoeveelheid wind, te vergelijken. We investeren fors om de kosten per opgewekte eenheid te drukken, zoals in almaar grotere turbines of offshorehijskranen. Nu hebben we een kraan voor 1.500 ton. The Orion, die in 2019 moet klaar zijn, zal 5.000 ton kunnen hijsen. Door die schaalvergroting zal de bouw van windparken goedkoper kunnen. Ook met de lagere rentevoeten van vandaag wordt het mogelijk om de vereiste subsidiëring te drukken. Er is een vergelijk in de maak met de regering voor de nieuwe projecten in de Noordzee.'

Gaat het beter met de klassieke baggermarkt?

Suykens: 'We blijven op de eerste plaats geloven in diversificatie, die veel verder gaat dan bagger. We hebben nu een orderboek van 3,5 miljard euro. Er zit ook nog eens 1,7 miljard euro in de pijplijn die we nog niet boeken, maar die concurrenten in een vergelijkbare situatie wel al meetellen (lacht). De prijzen zijn redelijk en er zijn aanduidingen dat het beter gaat op de klassieke baggermarkt.'

De resultaten van de tak Marine Engineering & Contracting worden wel ontsierd door een verlies van liefst 17 miljoen euro bij het bouwbedrijf Van Laere.

Bamelis: 'Er waren tegenslagen in vier grote projecten, in het bijzonder bij het het project Herman Teirlinck, een fantastistisch gebouw en het nieuw Vlaams Administratief Centrum in Brussel. Zoals gepland komt Van Laere nu onder CFE Contracting. Zowel voor CFE Contracting als Van Laere is er vandaag een mooi orderboek. De gemiddelde marge in Contracting zal er wel altijd lager liggen dan de 16 à 20 procent die we voor Marine Engineering hanteren'.

De financiële tak blijft het verrassend goed doen, ondanks de dalende rente, waarover alle banken klagen.

Suykens: '2017 was met een bijdrage van 113 miljoen euro aan de winst opnieuw het beste jaar ooit voor Finaxis (Bank Delen en Bank Van Breda). Het beheerd vermogen steeg er van 45 naar 48 miljard euro. Bank Delen is een van de belangrijkste private bankers van België. De synergie tussen Bank van Breda en Bank Delen is uniek.

Bamelis: 'Bank van Breda zorgt als bank van de vrije beroepen en ondernemers voor 30 à 40 procent van de instroom bij Bank Delen. De bank werkt op commissie. Uniek is ook dat 80 procent van de toevertrouwde middelen en 92 procent van alle rekeningen vallen onder discretionair beheer vallen. Dat discretionair beheer, waarbij de klant het overlaat aan de bank hoe precies wordt geïnvesteerd, steeg met nog eens 13 procent'.

Alle andere banken merken toch het negatief effect van de steeds lager rente...

Suykens: 'Bank Delen is zeer weinig rentegevoelig voor zijn inkomsten. Ze is ook zeer rendabel. De verhouding kosten/inkomsten bedraagt er maar 43 procent. Bij andere banken is dat vaak 65 à 75 procent en bij private banking is dat vaak nog veel meer.

Bamelis: 'Bank van Breda is wel afhankelijk van de rentedaling. Maar die daling wordt gecompenseerd door de hoge instroom van middelen en het feit dat het maar liefst 40 procent van zijn inkomsten haalt uit commissies. Dat is veel meer dan bij andere retailbanken'. Bank van Breda is de zesde of zevende private bank. Met een kosten-inkomstenverhouding van 59 procent doet het veel beter dan andere banken. 40 procent van de inkomsten bij Bank van Breda zijn commissie-inkomsten. Voor de samenwerking er kwam met Bank Delen, was dat quasi nihil.

Is Finaxis bang voor de opmars van automatisering en de transparantie van Mifid 2?

Suykens: 'Integendeel. Bank Delen heeft op dat vlak van informatisering een lange traditie. Jacques Delen was de eerste informaticus van bank Delen. De bank werd niet toevallig genomineerd als de best digitale bank in België. Bij bank Delen werken vandaag 80 informatici, Bij Bank van Breda 60. Wees gerust. De dag dat de beurzen met 10 procent dalen, komen de mensen geen advies vragen aan een robot. En nog voor er sprake was dat er op basis van Mifid 2 meer transparantie was over de kosten van de fondsen, was die er al helemaal bij bank Delen. En Bank Delen werkt ook niet als als doorgeefluik voor fondsen van derden'.

Bamelis: 'Voor het buitenland kijken we op de eerste plaats naar het VK en Nederland, waar we reeds aanwezig zijn. We zullen nooit kunnen doen zoals Bank Delen in België. Bank Delen is uniek gefocust en staat hier uitzonderlijk sterk op het vlak van discretionair beheer'.

U vindt dat uw banken te veel belasting betalen…

Bamelis: Bank Delen en Bank Van Breda betalen 11 miljoen euro bankentaks per jaar, nu al drie jaar na elkaar. Ondanks het feit dat we nooit een beroep hebben gedaan op het garantiesysteem en een puur lokale speler zijn, moet Bank Delen een fiscale druk (inclusief bankentaks) dragen van 30 procent. Bij Bank Van Breda is dat zelfs 42 procent. We willen en moeten solidair zijn, maar dat is toch wel veel geld'.

Eindelijk is er nu ook jullie grote doorbraak in vastgoed.

Suykens: 'Op de site van Tour & Taxis in Brussel en nog meer met Cloche D’Or in Luxemburg, kunnen we nu oogsten. We hopen nu dat we van de Brusselse overheid de kans krijgen om snel door te gaan op Tour & Taxis na de lange periode van overleg. 40 procent van de kantoorruimte in het complex 'Gare Maritime' zijn voorverhuurd. Er komt ook zorgvastgoed'.

Bamelis: 'Met onze aanwezigheid in de rusthuissector via Anima Care en HPA zijn we al goed voor 5.000 bedden in België en Frankrijk. Indien er interessante groeimogelijkheden zijn bij Leasinvest, zullen we bij een eventuele kapitaalverhoging volgen'.

Met Sipef maakte u een grote sprong voorwaarts. Komt daar een vervolg op?

Bamelis: 'Onderschat niet de inspanning die is gebeurd. Er werd 260 miljoen dollar geïnvesteerd, waaronder een forse kapitaalverhoging. We geloven heel sterk in het bedrijf. Vorig jaar was er een kasstroom van maar liefst 120 miljoen euro. De schuld blijft met 84 miljoen euro onder controle. De eerste prioriteit is de uitbouw van de plantages van 71.000 naar 85.000 ha . We blijven natuurlijk rondkijken'.

In groeikapitaal hebt u dit jaar geen hoge ogen geworpen.