Adviseur Marghem stapt over naar Electrabel

Ruben Laleman, expert op het kabinet van federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR), maakt een gecontesteerde overstap. De bedenker van het steunmechanisme voor gascentrales gaat met die kennis bij Electrabel werken.

Marghem is de architect kwijt van een van haar belangrijkste dossiers. Haar kabinetsexpert Ruben Laleman is sinds vorige maand aan de slag bij de energieleverancier Engie Electrabel. Zo’n transfers naar de privésector kwamen al meermaals onder vuur te liggen, maar deze overstap ligt extra gevoelig. Als adviseur regelgeving en publieke zaken moet Laleman voor Electrabel het dossier opvolgen van de miljoenensteun die wordt toegekend voor de bouw van nieuwe gascentrales.

Laleman kent daar alles van. Op het kabinet hield hij de pen vast voor de wet die de steun voor nieuwe elektriciteitscentrales regelt. Om de sluiting van de Belgische kerncentrales op te vangen is tegen 2025 nieuwe capaciteit nodig. Marghem zette een steunmechanisme in de steigers om tijdig de nodige investeringen aan te trekken zodat het licht blijft branden. Het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) werd nog net voor de verkiezingen in de Kamer goedgekeurd. Meerdere grote energiespelers staan klaar om met de steun gascentrales te bouwen.

Ook Engie Electrabel is kandidaat. Het bezit in Vilvoorde nog een geschikt stuk grond en ook nabij Luik ziet het nog ruimte voor een tweede gascentrale. Laleman moet het dossier opvolgen. Electrabel vaardigde de voormalige kabinetsmedewerker onlangs af naar een vergadering van de CRM-taskforce waarin alle betrokkenen uit de sector op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.

Problematisch

Ik heb Engie laten weten dat ik dit problematisch vind. Van mij mag hij niets meer te maken hebben met het dossier. Marie Christine Marghem federaal Minister van Energie

Marghem is er niet over te spreken dat haar specialist Electrabel adviseert over het steunmechanisme. ‘Hij was een uitstekende medewerker. Maar uit juridisch oogpunt is het belangrijk dat iedereen op gelijke voet behandeld wordt’, zegt ze aan De Tijd. ‘Engie heeft blijkbaar het briljante idee hem af te vaardigen als vertegenwoordiger voor alles wat met het CRM te maken heeft. Ik heb Engie laten weten dat dat problematisch is. Wat mij betreft, mag hij niets meer te maken hebben met het dossier.’

Ook verschillende spelers in de sector stellen zich vragen. ‘Als raadgever op het kabinet had hij tot enkele weken geleden toegang tot geprivilegieerde informatie over de plannen van anderen om gascentrales te bouwen’, zegt een betrokkene. ‘Met die kennis gaat hij nu aan de slag bij een privébedrijf.’ Iemand anders spreekt van ‘een zwaar deontologisch probleem’.

Uitdaging

Bij Engie zien ze het probleem niet. ‘Het is normaal dat kabinetsexperts na de verkiezingen nieuwe professionele uitdagingen zoeken’, zegt woordvoerster Anne-Sophie Hugé. ‘Voor ons is het belangrijk competente mensen te hebben.’

Voor Marghem stelt zich het probleem dat ze zonder haar expert het steunmechanisme voort moet uitwerken. De wet is wel goedgekeurd, maar er moeten nog cruciale modaliteiten worden vastgelegd in uitvoeringsbesluiten. Uiterlijk in januari moeten de teksten aan de Europese Commissie worden voor- gelegd, zodat in 2021 de eerste veiling voor steun kan plaatsvinden.